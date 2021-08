Lorde è uscito il disco Solar Power – Tutte le canzoni

Lorde ha pubblicato il suo terzo atteso disco intitolato Solar Power.

L’album, anticipato dalla title track Solar Power, contiene anche il nuovo singolo Mood Ring, canzone accompagnata da un epico video mostra una Lorde totalmente inedita e diversa da come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi. Mood Ring è solo una goccia nell’universo di Solar Power, una vera e propria celebrazione del mondo naturale raccontata attraverso 12 brani prodotti da Jack Antonoff, già dietro al precedente disco di Lorde, Melodrama.

Ascolta qui Solar Power:

Per rispettare la natura, l’artista presenta l’album in un formato senza disco fisico, il primo nel suo genere. Un Music Box eco-consapevole sarà disponibile per l’acquisto in alternativa al CD. Questa offerta innovativa conterrà contenuti visivi extra, note scritte a mano, foto esclusive e una card che consentirà il download digitale dell’album in alta qualità con incluse due bonus tracks e l’accesso a sorprese speciali.

Compra QUI il Music Box di Solar Power!

“Ho deciso con largo anticipo durante il processo creativo di questo album che volevo fare qualcosa riguardo l’impatto ambientale e quindi pensare ad un’alternativa al CD. Volevo creare un Music Box simile al CD per misure, grandezza e prezzo ma che fosse eco-sostenibile” racconta Lorde.

Lorde presenterà il suo disco con un grande tour in tutto il mondo di oltre 40 date, inclusi due concerti italiani giovedì 16 giugno 2022 a Roma all’Auditorium Parco della Musica e il 17 giugno al Castello di Villafranca a Villafranca di Verona (VR).

Questa la tracklist di Solar Power:

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling