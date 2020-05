La prima stagione di Elena diventerò Presidente si è conclusa su Disney+. Una serie dedicata a un pubblico di giovanissimi ma capace di coinvolgere anche gli adulti. La protagonista della serie Elena una giovanissima ragazza che affronta tutti i problemi tipici della pubertà come il diventare donna, le prime cotte, le liti con le amiche d’infanzia e i problemi a scuola. Anche se Elena è una studentessa modello, incappa anche lei in qualche punizione che le permetteranno di crescere.

Ma il suo personaggio non è l’unico interessante della serie. C’è la madre Gabby che affronta i propri dissidi interiori dopo la scomparsa del marito anni prima. Conosce Sam un collega di lavoro e se ne innamora. Ma le cose non sono sempre facili quando si tratta di amore o di lasciare andare il passato.

C’è poi Bobby, fratello maggiore di Elena che affronta forse la sfida più grande di tutte: quella della sua sessualità. Bobby si prende, infatti, una cotta per un suo compagno Liam e non riesce ad esprimere i suoi sentimenti. Come in altre recensioni che abbiamo fatto della serie abbiamo sottolineato come la storyline di Bobby prenda una piega interessantissima e fa fare alla Disney quel salto in favore delle comunità LGBTQ che è sempre rimasto silente. Negli anni la casa di Topolino sta abbracciando con entusiasmo questa normalità dando spazio in modo molto lineare e non scontato questa tematica. Il personaggio di Bobby è probabilmente il migliore della serie e speriamo di poter continuare a godere della sua simpatia e dei suoi modi di fare.

Elena diventerò Presidente: ci sarà una seconda stagione?+

Sembra che parlare di una seconda stagione sia ancora prematuro anche se la serie in America è finita a marzo, non si hanno ancora aggiornamenti sul suo futuro. Con l’emergenza Coronavirus sicuramente qualsiasi decisione sarà ritardata visto che non sappiamo quando potrebbero eventualmente tornare a registrare. Ciò che è certo e che la serie meriterebbe una chance e una seconda stagione per andare avanti con la storia di Bobby e assaporare ancora meglio gli ideali di Elena il cui sogno è entrare nel mondo politico e, come sappiamo dalla prima scena del primo episodio, ci riuscirà.

Avete seguito la serie di Disney+, Elena diventerò Presidente?