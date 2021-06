Lorde: la tracklist dell’album Solar Power, in attesa dei concerti in Italia

Solar power, il singolo inedito che ha segnato il ritorno di Lorde dopo 3 anni di silenzio, arriva da venerdì nelle radio italiane.

Il brano anticipa la pubblicazione dell’album omonimo in uscita il 20 agosto in tutto il mondo e già disponibile per il pre-order qui.

Solar Power, co-scritto e co-prodotto con Jack Antonoff, è accompagnato da un video ufficiale già online su Youtube.

Lorde fa ora il suo attesissimo ritorno con il nuovo singolo acclamato dalla critica e tratto dal suo terzo album in studio.

Dell’album Lorde dice: “Il disco sarà una celebrazione del mondo naturale, un tentativo di immortalare le cose più profonde, le sensazioni più trascendentali che si provano quando si è all’aperto. Quando si ha il cuore spezzato, si prova dolore, si vivono amori profondi o si è in stato di confusione, io mi rivolgo al mondo della Natura per cercare risposte. Ho imparato a inspirare e buttare fuori. Questo disco è il risultato di tutto ciò”.

L’album contiene 12 tracce ed è stato prodotto da Jack Antonoff, già dietro la lavorazione del precedente disco della star, Melodrama.

Riguardo al primo singolo, aggiunge: “Il primo singolo s’intitola sempre Solar Power ed è scritto e prodotto interamente da me e Jack. È il primo estratto. Racconta di quell’energia positiva e contagiosa che porta con se l’estate e che arriva nel mese di giugno.”

Solar Power di Lorde, tracklist

1. The Path

2. Solar Power

3. California

4. Stoned in the Nail Salon

5. Fallen Fruit

6. Secrets From a Girl (Who’s Seen It All)

7. The Man with An Axe

8. Dominoes

9. Big Star

10. Leader of a New Regime

11. Mood Ring

12. Oceanic Feeling

Lorde ha attualmente oltre 12 milioni di album venduti in tutto il mondo e oltre 10 miliardi di stream in tutto il mondo.

L’artista presenterà il suo disco con un grande tour in tutto il mondo di oltre 40 date, inclusi due concerti italiani giovedì 16 giugno 2022 a Roma all’Auditorium Parco della Musica e il 17 giugno al Castello di Villafranca a Villafranca di Verona (VR).