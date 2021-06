Traduzione testo Solar Power Lorde: ecco la nuova canzone dell’artista neozelandese!

Lorde è tornata! A 4 anni di distanza da Melodrama la cantante pubblica quest’oggi, 10 giugno, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il nuovo singolo Solar Power!

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Solar Power di Lorde.

Traduzione Testo Solar Power

Testo

I hate the winter, can’t stand the cold

I tend to cancel all the plans (I’m so sorry, I can’t make it)

But when the heat comes

Something takes a hold

Can I kick it?

Yeah, I can

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

Just my boy behind me, he’s taking pictures

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

Forget all of thе tears that you’ve cried

It’s ovеr (Over, over, over)

It’s a new state of mind

Are you coming, my baby?

Acid green, aquamarine

The girls are dancing in the sand

And I throw my cellular device in the water

Can you reach me?

No, you can’t

Haha

My cheeks in high colour, overripe peaches

No shirt, no shoes, only my features

My boy behind me, he’s taking pictures (He’s taking pictures)

Lead the boys and girls onto the beaches

Come one, come all, I’ll tell you my secrets

I’m kinda like a prettier Jesus

Turn it on in a new kind of bright

It’s solar (Solar, solar, solar)

Come on and let the bliss begin

Blink three times when you feel it kicking in

That solar power

Solar power

Solar power

Solar power

Solar power

(Oh!)

Solar power

Traduzione

Odio l’inverno, non sopporto il freddo

tendo a cancellare tutti i progetti, mi dispiace, non ce la posso fare

ma quando arriva il calore

qualcosa mi conquista

posso calciarlo via?

sì posso

le mie chiappe hanno un colore stupendo, sono pesche ultramature

nessuna maglietta, niente scarpe, solo le mie caratteristiche

solo il mio corpo dietro di me, sta facendo foto

porta i ragazzi e le ragazze in spiaggia

vieni, venite tutti, vi dirò i miei segreti

sono un po’ come un Gesù un po’ più carino

dimentica tutte le lacrime che hai pianto

è finita (finita, finita, finita)

è un nuovo stato mentale

stai venendo, tesoro mio?

un verde acid0, acqua marina

le ragazze stanno ballando sulla sabbia

e io butto il mio cellulare in acqua

puoi raggiungermi?

no non puoi

ahah

le mie chiappe hanno un colore stupendo, sono pesche ultramature

nessuna maglietta, niente scarpe, solo le mie caratteristiche

solo il mio corpo dietro di me, sta facendo fot0

porta i ragazzi e le ragazze in spiaggia

vieni, venite tutti, vi dirò i miei segreti

sono un po' come un Gesù un po' più carino

ho copiato gingergeneration

accendilo a nuovi livelli di luminosità

è solare (Solare, solare, solare)

vieni, e dai il via a questa benedizione

fai l’occholino tre volte quando sei che sta arrivando

quel potere solare

potere solare

potere solare

potere solare

potere solare (oh)

potere solare