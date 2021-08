Lorde – Mood Ring: Video, testo, traduzione e significato

Lorde ha pubblicato il nuovo singolo Mood Ring, contenuto nel disco Solar Power, una vera e propria celebrazione del mondo naturale raccontata attraverso 12 brani prodotti da Jack Antonoff, già dietro al precedente disco di Lorde, Melodrama.

Ecco cosa ha detto Lorde parlando di Mood Ring:

“E’ una canzone di cui vado molto fiera e che mi fa divertire. Durante la registrazione di questo disco ho tratto ispirazione dalla cultura musicale degli anni ’60 e da quella del Flower Child. Volevo comprendere meglio la vita in una comune, l’allontanamento dalla società e il ripartire da zero.

Ho pensato a questo durante la scrittura di questo mio nuovo disco. Un parallelo tra la cultura di allora e quella di oggi riguarda la nostra idea di benessere e quella di spiritualità, pseudo-spiritualità e pseudo-benessere. Per esempio, mangiare secondo una dieta vegana macrobiotica oppure bruciare la salvia, conservare i cristalli, leggere i tarocchi e il proprio oroscopo…tutte cose in cui ci si cimentava allora e in cui io e le mie compagne ci dilettiamo oggi. Quando ho scritto questo brano sapevo di aver composto una canzone pop. Quindi questa canzone rappresenta il mio sguardo satirico verso tutto ciò”.

Guarda il video ufficiale di Mood Ring di Lorde:

Testo di Mood Ring:

[Verse 1]

I’m tryna blow bubbles, but inside

Can’t seem to fix my mood

Today it’s as dark as my roots

If I, if I ever let them grow out (Ah-ah)

Now all of my oceans have riptides

Can’t seem to find what’s wrong

The whole world is letting me down

Don’t you think the early 2000s seem so far away? (Ay-ay-ay-ay)

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations

Transcendental in your meditations (Love and light)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right)

[Chorus]

I can’t feel a thing

I keep looking at my mood ring

Tell me how I’m feeling

Floating away, floating away

[Verse 2]

I’m tryna get well from the inside

Plants and celebrity news, all the vitamins I consume

Let’s fly somewherе eastern, they’ll havе what I need (They’ll have what I need)

Let’s go

[Pre-Chorus]

Ladies, begin your sun salutations

Pluto in Scorpio generation (Love and light)

You can burn sage, and I’ll cleanse the crystals

We can get high, but only if the wind blows (Blows just right, ri-ri-ri-right)

[Chorus]

I can’t feel a thing

I keep looking at my mood ring

Tell me how I’m feeling

Floating away, floating away

All the sad girls sing

We’ll keep dancing ‘til the mood rings

Tell us how we’re feeling

Floating away, floating away

[Outro]

Take me to some kinda—

Take me to some kinda—

Take me to some kinda place (Anywhere)

Watch the sun set, look back on my life (Take me to some kinda—)

I just wanna know, will it be alright? (Take me to some kinda—)

Take me to some kinda place (Anywhere)

Traduzione di Mood Ring:

[Verse 1]

Sto cercando di fare le bolle, ma dentro

Non sembra aggiustare il mio umore

Oggi è scuro come le mie radici

Sei io, se io le facessi ricrescere (Ah-ah)

Ora tutti i miei oceani hanno la risacca

non riesco a trovare cosa non va

tutto il mondo mi delude

Non pensi che i primi anni 2000 sembrano così lontani? (Ay-ay-ay-ay)

[Pre-Chorus]

Ragazze, iniziate il saluto al sole

trascendentale nella vostra meditazione (amore e luce)

puoi bruciare l’incenso, e pulire i cristalli

possiamo sballarci, ma solo se soffia il vento (soffia nel modo giusto)

[Chorus]

Non sento nulla

continuo a guarda il mio anello dell’umore

perché mi dicano come sto

Galleggio via, galleggio via

[Verse 2]

Provo a stare bene da dentro

Piante e news delle celebrità, tutte le vitamine che ingerisco

Voliamo verso un posto ad Oriente, avranno quello di cui ho bisogno (avranno quello di cui ho bisogno)

Andiamo

[Pre-Chorus]

Ragazze, iniziate il saluto al sole

trascendentale nella vostra meditazione (amore e luce)

puoi bruciare l’incenso, e pulire i cristalli

possiamo sballarci, ma solo se soffia il vento (soffia nel modo giusto)

[Chorus]

Non sento nulla

continuo a guarda il mio anello dell’umore

perché mi dicano come sto

Galleggio via, galleggio via

Tutte le ragazze tristi cantano

continueremo a ballare finché i nostri anelli dell’umore

non ci diranno come stiamo

Galleggio via, galleggio via

[Outro]

Mi prendo qualche—

Mi prendo qualche—

portami in qualche posto (ovunque)

Guardiamo il sole tramontare, riguardo alla mia vita (portami da qualche—)

Voglio solo sapere, andrà bene? (portami da qualche—)

portami in qualche posto (ovunque)