Lorde: audio, testo e traduzione di Stoned at the Nail Salon

Lorde si avvicina alla pubblicazione del suo nuovo album Solar Power, previsto per il prossimo 20 agosto, pubblicando oggi un nuovo brano inedito dal titolo Stoned at the Nail Salon.

Testo Stoned at the Nail Salon di Lorde

Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen

Just in case I wake up and realise I’ve chosen wrong

I love this life that I have

The vine hanging over the door

And the dog who comes when I call

But I wonder sometimes what I’m missing

My hot blood’s been burning for so many summers now

It’s time to cool it down

Wherever that leads

‘Cause all the beautiful girls, they will fade like the roses

And all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m just stoned at the nail salon

Maybe I’m just stoned at the nail salon again

Got a memory of waiting in your bed wearing only my earrings

We’d go dancing all over the land mines under our town

But the sun has to rise

When it does, we’ll divide up the papers

Two former hell-raisers

I’m still crazy for you, babe

My hot blood’s been burning for so many summers now

It’s time to cool it down

Wherever that leads

‘Cause all the music you loved at sixteen, you’ll grow out of

And all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m just stoned at the nail salon

Maybe I’m just stoned at the nail salon again

Oh, make it good

Oh, make it good

I’d ride and I’d ride on the carousel round and round forever if I could

But it’s time to cool it down

Whatever that means

Spend all the evenings you can with the people who raised you

Cause all the times they will change, it’ll all come around

I don’t know

Maybe I’m just stoned at the nail salon

Maybe I’m just stoned at the nail salon again

Traduzione Stoned at the Nail Salon di Lorde

Ho un osso di pollo che si asciuga sul davanzale della mia cucina

Nel caso mi svegliassi e realizzassi di aver scelto male

Amo questa vita che ho

La vite che pende dalla porta

E il cane che viene quando chiamo

Ma a volte mi chiedo cosa mi sto perdendo

Il mio sangue caldo sta bruciando da così tante estati ormai

È ora di rinfrescarlo

Ovunque questo porti

Perché tutte le belle ragazze svaniranno come le rose

E tutte le volte che cambieranno, tutto tornerà

Non lo so

Forse sono solo fatta al salone di bellezza

Forse sono solo fatta di nuovo al salone di bellezza

Ho un ricordo mentre aspettavo nel tuo letto indossando solo i miei orecchini

Andavamo a ballare sulle mine antiuomo sotto la nostra città

Ma il sole deve sorgere

Quando lo farà, ci divideremo le carte

Due ex scatenati dell’inferno

Sono ancora pazza di te, piccolo

Il mio sangue caldo sta bruciando da così tante estati ormai

È ora di rinfrescarlo

Ovunque ciò conduca

Perché tutta la musica che amavi a sedici anni, la svilupperai

E tutte le volte che cambieranno, tutto tornerà

Non lo so

Forse sono solo fatta al salone di bellezza

Forse sono solo fatta di nuovo al salone di bellezza

Oh, fallo bene

Oh, fallo bene

Cavalcherei e cavalcherei sulla giostra in tondo e in tondo per sempre se potessi

Ma è ora di rinfrescarlo

Qualsiasi cosa significhi

Trascorri tutte le serate che puoi con le persone che ti hanno cresciuto

Perché tutte le volte che cambieranno, tutto accadrà

Non lo so

Forse sono solo fatta al salone di bellezza

Forse sono solo fatta di nuovo al salone di bellezza