Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato in questa occasione. Fabio Rovazzi ha deciso, nonostante tutto, di pubblicare un singolo estivo anche in questo anno così difficile. Contrariamente al passato, in ogni caso, l’artista ha voluto per stavolta limitarsi solo a partecipare ad un brano estivo in veste di featured artist: stiamo parlando del pezzo Liberi!

Attiva subito Disney Plus e guarda tutti i tuoi film e le serie tv preferiti!





Liberi, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store il 26 giugno, è un brano dal sapore electropop davvero molto convincente in collaborazione con Raf e Danti.

Qui sotto trovate audio e testo di Liberi di Danti, Raf e Fabio Rovazzi!

Clicca qui per comprare la canzone!





Testo

Attiva subito le offerte per questa estate a Mirabilandia!

due anelli formano un otto preciso

Come si divide l’infinito

E tu mi manchi come la musica house

non trovo pace nel mio caos

è un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo, l’insostenibile leggerezza dell’essere solo

ho rischiato di perderti in mezzo alla sabbia

ho rischiato di perdermi

ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

Siamo superstiti

Ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa-a-a?

Ad essere liberi?

senza pensare al resto

cantando in auto vecchie canzoni

sbagliando il testo

lascio guidare le emozioni

dimmi come si fa-a-ah

A ad essere liberi

Dimmi come si fa

Fabio Rovazzi:

ho visto troppa gente andare fuori

na di sicuro non per fare festa

Meglio vivere senza colori

se chi li vede è cieco e poi va fuori di testa

non respiro, non vi sento

Con la musica da spiaggia non mi state convincendo

ma quale hit estiva?

Non la faccio mica

cancello tutto e tutti tengo il tempo con due dita

Passo tutta notte a guardarti

Sono Dante, Instagram e l’inferno

Le tue foto sanno incendiarmi

(E mi abbronzo guardando lo schermo)

Cuore rotto un otto zero otto

Come Kanye Love Lockdown

Sono a casa e in ogni posto tu sei la mia house

è un altro mare, è un’altra estate, è un altro viaggio, un altro volo

L’insostenibile leggerezza dell’essere solo

Ho rischiato di perderti in mezzo alla sabbia

Ho rischiato di perdermi

Ma quanta rabbia, quanta rabbia che mi fa, fa, fa

Siamo superstiti

Ma dimmi tu, ma dimmi tu come si fa?

Ad essere liberi

Senza pensare al resto

Cantando in auto vecchie canzoni

Sbagliando il testo

Lascio guidare le emozioni

Dimmi come si fa

Ad essere liberi

Dimmi come si fa, fa, fa

Dimmi tu ma dimmi tu come si fa

Ad essere liberi

Dimmi come si fa