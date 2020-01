Lizzie Mcguire reboot: Disney Plus diffonde una prima immagine!

Il reboot di Lizzie Mcguire è ormai confermato da mesi così come il ritorno del cast originale (leggi i dettagli). Ieri Disney Plus ha diffuso un video con le novità di quest’anno tra cui proprio la serie con Hilary Duff. Un breve frammento di video che provoca nostalgia! Ecco qualche piccola anticipazione!

A capodanno Disney ha diffuso un video promozionale con l’annuncio delle principali novità in arrivo su Disney+ nel 2020. Il video, riferito nello specifico alle novità del catalogo USA, consente di vedere le primissime immagini della nuova serie. La sequenza è molto breve e arriva quasi alla fine del video. “Hi, it’s me” (Ciao, sono io) dice Lizzie mentre appare sorridente al di fuori di un’auto.

In Lizzie Mcguire reboot la protagonista sta per compiere trent’anni e vive a New York. La sua vita scorre in modo apparentemente abbastanza perfetto, ha detto la Duff a Tvline. Il suo sogno di fare la interior designer si sta per realizzare, è per lei davvero un grande obiettivo!. Nella prima puntata ci saranno i festeggiamenti per il suo compleanno ma ovviamente non tutto andrà liscio. Lizzie riceverà una notizia improvvisa e importante alla fine dell’episodio. Di cosa si tratterà? Avrà a che fare con la sua amica Miranda ancora non confermata ufficialmente? Di certo sappiamo che non mancherà Gordo (leggi i dettagli)!

Ecco il video promozionale con una prima scena dal reboot di Lizzie Mcguire:

Is this not what 2020 vision means? From #ToyStory 4 and Aladdin to #LizzieMcGuire and WandaVision, here’s a look into our future at the blockbusters and Originals coming to #DisneyPlus this year. pic.twitter.com/QHGMHat89n — Disney+ (@disneyplus) 1 gennaio 2020