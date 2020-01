Riverdale 3: dal 2 gennaio la serie arriva su Italia 1!

Negli Stati Uniti è in onda da ottobre la quarta stagione di Riverdale. Gli episodi della terza parte della serie creata da Roberto Aguirre Sacasa arrivano in chiaro in Italia domani 2 gennaio. Dove? Su Italia 1. Ecco qualche dettaglio sulla programmazione!

Lo scorso 21 dicembre era partita una maratona delle prime due stagioni di Riverdale proprio per preparare il pubblico alla terza. A partire dal 2 gennaio 2020 gli episodi del terzo capitolo arrivano su Italia 1 in chiaro! L’appuntamento è fissato dal lunedì alla domenica alle ore 9:25 circa con tre episodi al giorno. Ma ci la programmazione subirà poi delle modifiche! Infatti, a partire poi dal 7 gennaio 2020 i fan potranno seguire Archie e gli altri soltanto il sabato e la domenica, sempre su Italia 1 alle ore 9:25 circa!

Nell’entusiasmante Riverdale 3 ci sarà un nuovo e pericoloso mistero a sconvolgere le vite della cittadina. Nella premiere vedremo come si svolgerà il processo ad Archie (KJ Apa). Inoltre, la storia d’amore tra lui e Veronica (Camila Mendes) sarà messa a dura prova e i due lotteranno per stare insieme. Il nuovo grande mistero che secondo quanto affermato dal cast “unirà le generazioni”.

Sarà poi interessante scoprire cosa si nasconde attorno al misterioso falò a cui sono portati (e forse sacrificati?) i gemelli di Polly. Inoltre il misterioso gioco Griffins and Gargoyle causerà il panico nella cittadina dopo che due ragazzi che ci giocavano sono ritrovati morti nei boschi.

Ecco il trailer della terza stagione di Riverdale: