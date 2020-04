Liam Payne passa la quarantena girando un format per Youtube!

Cosa sta combinando Liam Payne nel corso di questa quarantena? La risposta è: sta lavorando, forse persino piùc he in passato! L’artista degli One Direction è stato inmpegnato in più di qualche progetto, particolarmente su un nuovo format su Youtube!







Ecco cosa sta succedendo sul canale Youtube di Liam Payne!

Liam ha annunciato via Instagram di avere intenzione di dare vita ad una serie di video che caricherà in questi giorni sul suo canale Youtube. Con queste clip Liam avrà la possibilità di raccontare ai fan la sua vita in quarantena.

Il primo video caricato da Liam, per esempio, ha riguardato l’incredibile live su Fortnite di Travis Scott. Come vi abbiamo raccontato qui, il rapper statunitense ha tenuto un concerto in diretta streaming di fronte a milioni di gamer. Liam compreso!

Qui sotto trovate il video in cui Liam Payne ha parlato di Astronomical di Travis Scott!

Liam Payne - I’m a living meme! Travis Scott, Foodbanks and Fun with Alesso | My Week in 1

Nel video, inoltre, Liam ha parlato della sua recente collaborazione con Alesso. Insieme al dj, come saprete, Liam ha registrato di recente il pezzo Midnight. Qualche giorno fa, inoltre, Liam ha condiviso con i fan il “video ufficiale” del pezzo, quasi interamente girato con un drone.

Oltre ad aver rimesso mano personalmente al suo canale Youtube, Liam Payne si è fatto vedere piuttosto spesso in diretta Instagram in questi giorni. Liam e Niall Horan, giusto l’altro giorno, si sono messi a chiacchierare in diretta insieme a migliaia di directioner collegate.

Ma il progetto più importante in assoluto al quale sappiamo sta lavorando Liam Payne in questo periodo è la reunion dei One Direction. Sembra ormai praticamente certo che nel 2020 i ragazzi torneranno insieme, anche se non ci è dato sapere in che modalità. ‘L’unica certezza è che Liam e gli altri hanno creato una chat di gruppo per discutere del progetto. E noi non vediamo l’ora di saperne qualcosa in più!