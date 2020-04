Liam Payne torna a farci scatenare con un nuovo singolo che promette di accompagnarci per tutta la bella stagione! Esce quest’oggi,8 aprile, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Midnight, il suo nuovo pezzo insieme ad Alesso!

Come vi abbiamo raccontato qui, Liam Payne e Alesso hanno deciso di lanciare uno speciale contest legato alla canzone. I fan avranno infatti la possibilità di dare vita ad uno speciale remix del pezzo!

Ecco la copertina uffciale di Midnight di Alesso e Liam Payne!

Clicca qui per acquistare la canzone!





Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Midnight di Liam Payne e Alesso!

Testo

Always thought I was losin’ the race

Lookin’ for love in all the wrong places

Really don’t know how we made it here

Never thought I was worth what you give

Never felt quite alive, now I’m livin’

Yeah, you kill my doubts, they disappeared

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

ginger generation

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

And fall right into you

Like a rock, I was set in my ways

Always thought I was too far from grace, yeah

I was numb before, but now I feel

Any problems, we’ll figure it out

Any love lost, we’ll bring back around

Any broken heart, we’ll make it heal

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while

I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you And fall right into you

And fall right into you

When I feel like nothing’s gonna hold me down, hold me down, you do

Used to be scared of fallin’, ’til you came around, came around

Now I just wanna stay here and fall into midnight

Want nobody else now, only you, feel right

Time enjoyed wasted’s not wasted time

So stay ’till the morning, stay for a while I just wanna lay here and fall into midnight

And fall right into you

Traduzione

Ho sempre pensato che io stessi perdendo la traccja

cercando l’amore in tutti i posti sbagliati

davvero non so come ci siamo arrivati qui

non ho mai pensato di meritare quello che mi dai

non mi sono mai sentito abbastanza vivo, adesso sto vivendo

yeah, fuga i miei dubbi

loro sono scomparsi

quando mi sento come se nulla potesse buttarm1 giù, buttarmi giù,

tu lo fai

una volta ero spaventato dal cadere

fino a che non ti sei presentata, presentata

adesso voglio solo stare qui

e cadere nella mezzanotte

non voglio nessun latro ora, solo te, sento che è la cosa giusta

il tempo passato insieme non è tempo perso

quindi rimani fino al mattino

rimani un pochino

voglio solo stare qui e cadere nella mezzanotte

e innamorarmi proprio di te

e innamorarmi proprio di te

come una roccia, ero impostato a modo mio

ho sempre pensato di essere troppo lontano dalla grazia, yeah

prima ero sordo, ma adesso sento

qualunque problema, lo risolveremo

qualunque amore perduto, lo riporteremo indietro

qualunque cuore spezzato, lo ripareremo

quando sento che nulla può buttarmi giù, buttarmi giù

tu lo fai

una volta ero spaventato dal cadere

fino a che non ti sei presentata, presentata

adesso voglio solo stare qui

e cadere nella mezzanotte

non voglio nessun latro ora, solo te, sento che è la cosa giusta

il tempo passato insieme non è tempo perso

quindi rimani fino al mattino

rimani un pochino

voglio solo stare qui e cadere nella mezzanotte

e innamorarmi proprio di te

e innamorarmi proprio di te

quando sento che nulla può buttarmi giù, buttarmi giù

tu lo fai

una volta ero spaventato dal cadere

fino a che non ti sei presentata, presentata

adesso voglio solo stare qui

e cadere nella mezzanotte

non voglio nessun latro ora, solo te, sento che è la cosa giusta

il tempo passato insieme non è tempo perso

quindi rimani fino al mattino

rimani un pochino

voglio solo stare qui e cadere nella mezzanotte

e innamorarmi proprio di te

e innamorarmi proprio di te