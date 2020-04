Taylor Swift: ecco come sta trascorrendo la quarantena

Taylor Swift, come molti, sta usando il suo tempo di quarantena per guardare un sacco di film! La cantante trentenne ha condiviso ciò che sta recuperando e come si tiene in contatto con la famiglia e gli amici. Ecco cosa ha raccontato a SiriusXM durante lo show Home DJ:

Molte persone hanno guardato un sacco di TV in questo periodo di quarantena. In realtà io sto guardando vecchi film che non avevo mai visto prima. Sono andata a recuperare Rear window (il titolo in italiano è La finestra sul cortile) che non avevo mai visto e se non hai visto quel film vai a darci un’occhiata. Grace Kelly è fenomenale ed è di Alfred Hitchcock. Quindi sì! Penso che possiamo effettivamente cogliere l’occasione non solo per guardare spettacoli fantastici che sono attuali, ma possiamo tornare indietro e in qualche modo educare noi stessi a film che sono stati fantastici in passato e lo sono ancora ”.

Taylor Swift ha anche dichiarato di tenere sessioni settimanali di FaceTime in famiglia con amici e familiari. La cantante ha aggiunto:

Durante questo periodo molti dei miei amici e io abbiamo fatto una sorta di FaceTime familiare settimanale ed è sempre divertente. Penso che sia davvero importante rimanere tutti connessi perché, sai, l’isolamento non deve essere una cosa totalizzante. Potremmo essere tutti isolati fisicamente, ma possiamo ancora rimanere in contatto con le persone, possiamo ancora giocare con i nostri amici e le nostre famiglie sui nostri telefoni: questa è una delle grandi cose della tecnologia moderna. “

“Quindi spero che stiate prendendo molta cura di voi stessi in termini di rimanere in contatto con le persone che vi ricordano casa, anche se la situazione è strana e davvero confusa in questo momento”, ha aggiunto Taylor.