Ariana Grande avvistata mentre bacia un misterioso ragazzo. VIDEO!

Per Ariana Grande è il momento di un nuovo amore? Tutto è possibile visto che la cantante è stata di recente avvistata in compagnia di un misterioso ragazzo.

A paparazzare la probabile neo coppia è stato il noto sito di gossip TMZ che ha ripreso con un video i momenti di effusioni tra la cantante di Thank U Next e questo ragazzo che non ha ancora un nome e un volto. Sabato Ari si trovava in un bar della San Fernando Valley in compagnia dei suoi soliti amici ed è stata avvistata molto rilassata e felice insieme alla sua gang.

Il video del bacio tra Ariana Grande e il ragazzo

Pur non sapendo di chi si tratta le immagini lasciano pochi dubbi, ma non possiamo che essere contenti per lei se ha deciso di rimettersi in pista dopo oltre un anno dalla fine della sua relazione con Pete Davidson.

Ariana Grande Kisses Unknown Dude at Bar in San Fernando Valley https://t.co/TiK7AtLHP9 — TMZ (@TMZ) February 11, 2020

Le sue passate relazioni

Negli ultimi mesi molti rumors la volevano insieme a Mike, cantante dei Social House ma tutti hanno smentito questa relazione ma i due sono molto legati da una profonda amicizia. Prima ancora Ari ha riallacciato i rapporti con Ricky Alvarez, poco dopo la fine della storia con Pete Davidson con il quale avrebbe dovuto sposarsi.

Per tre anni è stata, invece, legata al rapper Mac Miller scomparso nel 2018 a causa di un’overdose.