Dopo Tancredi, Raffaele e Ibla per la redazione di Ginger Generation è arrivato il turno di intervistare anche Leonardo LaMacchia!

Nelle scorse ore abbiamo avuto la fortuna di scambiare quattro chiacchiere via Zoom con l’artista pugliese, lo “zio” di questa edizione di Amici appena conclusasi.

Leonardo LaMacchia è stato infatti il più grande fra i ragazzi in casetta quest’anno, e anche quello con più esperienza alle spalle. Come ricorderete, l’artista aveva già avuto in passato la possibilità di salire su un palco importantissimo come quello di Sanremo.

Al Festival di Sanremo 2017 Leonardo presentò l’intenso brano Ciò che resta. Un’esperienza, quella dell’Ariston, che Leonardo ci ha raccontato ancora con tanta emozione.

La nostra intervista al cantante è però stata un’occasione anche di parlare di molto altro.

Leonardo si è fatto notare in questa edizione, oltre che per il suo talento vocale, anche per i suoi inediti. Ci siamo innamorati da subito di Via Padova e del suo ritmo, ma anche della sua storia. La via milanese è ricca di multiculturalità e ha rappresentato per Leonardo, che ci ha vissuto vicino, un momento molto importante.

Ma Leonardo è anche riuscito a spezzarci il cuore con una canzone “da sottoni” com Orione, uno di quei pezzi che ti squarcia l’anima appena ti focalizzi sul suo testo e il suo messaggio.

Insieme al cantante inoltre abbiamo parlato del suo coming out e di quanto sia stato fondamentale per la sua vita. Leonardo ha voluto mandare un messaggio a chiunque avesse voglia di venire allo scoperto, fra l’altro a pochissimi giorni dalla giornata internazionale contro l’omotransfobia.

Oggi, Leonardo è un uomo fidanzatissimo e innamorato! Scoprite tutto quello che ci ha raccontato!

La video intervista di Ginger Generation a Leonardo LaMacchia