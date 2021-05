Io rimango qui è al cinema: la recensione del film

Sogna, vivi, ama: ogni singolo momento della vita. Io rimango qui è una storia che ispira, emoziona e fa riflettere. Da oggi 20 maggio arriva finalmente al cinema.

Vivere e sognare, a tutti i costi

Che cosa faresti pur di non veder svanire i tuoi sogni?

Questa la premessa di Io rimango qui che ci presenta una protagonista, Steffi, giovane e coraggiosa, forte e delicata allo stesso tempo che sceglie di restare aggrappata alla bellezza della vita e ai suoi sogni giorno dopo giorno.

Scegliendo strade familiari ma non sempre battute dai teen drama, il film esplora concetti complessi come la vita, la morte, la necessità di evolvere, l’amore e il coraggio, sempre con grande rispetto e originalità.

Il risultato è una storia che fa riflettere, emoziona e arricchisce. Un viaggio pieno di speranza che si ben si addice a un periodo storico così particolare come quello che stiamo vivendo.

Anche per questo Io rimango qui è il film perfetto anche per un ritorno al cinema, se non l’avete già fatto.

Quale luogo meglio del cinema può infatti amplificare e far brillare qualunque sogno?

La trama del film

La vita di Steffi non potrebbe essere più perfetta: è giovane, è nel pieno di una bellissima storia d’amore e ha in programma un viaggio con destinazione Parigi.

Se non fosse che a pochi giorni dalla partenza, dopo una serie di controlli medici, una diagnosi le cambierà per sempre la sua vita: non ha più molto tempo. Ma Steve, un ragazzo che conosce a malapena, classico “bad boy”, si offre di accompagnarla a Parigi. Senza ulteriori indugi all’insaputa di tutti, i due partono per un incredibile viaggio che Steffi non scorderà mai.

Io rimango qui è una storia in cui la voglia di vivere, il coraggio di osare si combinano per un racconto sorprendente e ricco di emozioni.

Il film è ispirato a una storia vera raccontata nel best seller God, You’re Such a Prick! scritto da Frank Pape il padre della protagonista, Steffi.

