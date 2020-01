Le Vibrazioni – Sanremo 2020: ecco di cosa parla Dov’è (video intervista)

Dov’è è il titolo della canzone de Le Vibrazioni in gara al Festival di Sanremo 2020. Con questo brano, la band di Francesco Sarcina arriva all’Ariston per la terza volta, con una rinnovata energia e tanta voglia di mettersi in gioco.

Il brano Dov’è, scritto da Roberto Casalino, Davide Simonetta e dallo stesso Francesco Sarcina, è una canzone molto intensa. Il pezzo in questione racconta, in buona sostanza, della ricerca della felicità. Il testo, infatti, recita proprio “La gioia dov’è?”.

Ecco, a proposito, come Le Vibrazioni hanno commentato la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2020.

Volevamo collaborare con altri autori, ci piace farlo, cambia la nostra visione e il nostro modo di scrivere. Dopo tanti anni il modo di scrivere magari può diventare troppo autoreferenziale e prevedibile. Volevamo confrontarmi con altre menti pensanti. Alla fine è venuta fuori una canzone, che fa riflettere tanto molto su un concetto come la felicità.

Non perdetevi la nostra intervista esclusiva dove Le Vibrazioni ci hanno raccontato il significato del testo di Dov’è!

Le Vibrazioni - Il significato del testo di Dov'è di Sanremo 2020

Qui sotto trovate tutte le tappe del loro tour!

17 marzo – Teatro Golden, Palermo – nuova data a recupero dell’11 novembre

– Teatro Golden, nuova data a recupero dell’11 novembre 18 marzo – Teatro Impero, Marsala – nuova data a recupero del 12 novembre

– Teatro Impero, nuova data a recupero del 12 novembre 19 marzo – Teatro Metropolitan, Catania – nuova data a recupero del 13 novembre

– Teatro Metropolitan, nuova data a recupero del 13 novembre 23 marzo – Teatro Alfonso Rendano, Cosenza – nuova data a recupero del 15 novembre

– Teatro Alfonso Rendano, nuova data a recupero del 15 novembre 24 marzo – Teatro Apollo, Lecce – NUOVA DATA

– Teatro Apollo, – 25 marzo – Teatro Team, Bari – nuova data a recupero del 18 novembre

– Teatro Team, – nuova data a recupero del 18 novembre 30 marzo – Teatro Massimo, Pescara – NUOVA DATA

– Teatro Massimo, 2 aprile – Teatro Augusteo, Napoli – nuova data a recupero del 20 novembre

– Teatro Augusteo, – nuova data a recupero del 20 novembre 3 aprile – Gran Teatro Geox, Padova- nuova data a recupero del 5 dicembre

– Gran Teatro Geox, nuova data a recupero del 5 dicembre 7 aprile – Teatro Tuscanyhall, Firenze – nuova data a recupero del 27 novembre

– Teatro Tuscanyhall, nuova data a recupero del 27 novembre 8 aprile – Teatro Nazionale, Milano – nuova data a recupero del 10 dicembre

– Teatro Nazionale, nuova data a recupero del 10 dicembre 15 aprile – Teatro Politeama Genovese, Genova – NUOVA DATA

– Teatro Politeama Genovese, 16 aprile – Teatro Europauditorium, Bologna – nuova data a recupero del 2 dicembre

– Teatro Europauditorium, nuova data a recupero del 2 dicembre 17 aprile – Teatro Colosseo, Torino – nuova data a recupero del 29 novembre

– Teatro Colosseo, nuova data a recupero del 29 novembre 20 aprile– Auditorium Parco Della Musica – Sala Sinopoli, Roma- nuova data a recupero del 12 dicembre

Vi ricordiamo che Le Vibrazioni, dopo Sanremo, torneranno ad esibirsi in tour in compagnia di un ospite molto speciale: stiamo parlando di! Sarà proprio il maestro a dirigere l’orchestra che accompagnerà. Le Vibrazioni nel tour nei teatri! Cliccate qui per acquistare i biglietti!