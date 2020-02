Allarme rosso a Sanremo 2020! Albano ha rischiato per un soffio di cadere dalle lunghe scale del teatro Ariston! Il siparietto, suo malgrado, è stato ripreso in primo piano dalle telecamere di Rai Uno, facendoci prendere un grande spavento e facendo sussultare il pubblico in sala!

Il cantante di Cellino San Marco stava scendendo, tranquillo e sereno, le scale dell’Ariston per raggiungere Amadeus in compagnia di Romina Power, quando evidentemente non si è accorto dello scalino. Per un attimo, abbiamo davvero pensato che la tragedia fosse dietro l’angolo!

In effetti, c’è da dire, un po’ ci abbiamo sperato. Non che Albano si facesse male, ovviamente, ma s fosse caduto dalle scale sarebbe stato davvero il momento più epico del Festival di sempre!

Qui sotto trovate il video della “quasi” caduta di Albano dalle scale di Sanremo !

Albano che rischia di cadere dalle scale abbiamo LA GIF DELLA VITA #Sanremo2020 pic.twitter.com/g4RJN8C6ug — GingerGeneration.it (@TwitGinger) February 4, 2020

Dopo il fattaccio, se così lo vogliamo chiamare, Albano ha raggiunto Amadeus che, resosi conto di quanto accaduto, si è accertato delle sue condizioni! Subito dopo, Albano e Romina hanno interpretato come promesso un medley di tutti i loro successi.

Ovviamente, il momento che più ci ha fatto emozionare è stato quello di Felicità, che ci ha spinto a battere le mani e cantare a squarciagola.

La ciliegina sulla torta della partecipazione è stata però la presentazione del nuovo singolo di Albano e Romina, Raccogli l’attimo. Il brano, scritto da Cristiano Malgioglio, è il primo inedito della coppia da 25 anni a questa parte. La musica del pezzo è curata da Antonio Summa.

Che dire: tutto è bene quel che finisce bene! Curiosamente, fra l’altro, proprio pochi minuti prima Diletta Leotta aveva scherzato sulla possibilità di commettere un gaffe del genere. E pensare che alla fine è successo ad un uomo senza abito lungo!