LDA: tutti i testi dell’album omonimo e le date del tour

Venerdì 13 maggio arriva LDA per Sony Music Italy, il primo omonimo album dell’ex allievo di Amici, già disponibile in pre-order fisico, pre-save e pre-add al link.

“Manca sempre meno all’uscita del mio primo album, – commenta Luca- sono super emozionato. Sto vivendo esperienze e momenti bellissimi. È un periodo davvero speciale della mia vita e questo disco rappresenta per me il culmine di questi mesi intensi e allo stesso tempo stupendi. Per non parlare della grande possibilità di poter incontrare finalmente i miei fan dal vivo in giro per l’Italia, è un sogno che diventa realtà. Spero che i miei fan siano contenti del mio percorso, io non posso che ringraziarli infinitamente per tutto il calore che mi hanno dato e che sono convinto mi daranno in futuro. Sono loro la benzina che mi fa andare avanti.

Bandana, prodotto da ZEF e disponibile in streaming e digitale, sarà contenuto nell’album d’esordio dell’artista, tra i protagonisti più amati e streammati di Amici 21.

Di seguito la tracklist completa che vede anche la collaborazione di alcuni importanti producer, come appunto ZEF, Michele Canova e D. Whale.

Tracklist dell’album di LDA

1. Quello che fa male

2. Bandana

3. SAI

4. Io volevo solo te

5. Scusa

6. Vivimi

7. RESTA

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo progetto discografico, LDA ha annunciato anche 9 appuntamenti instore. In queste date l’artista firmerà le copie del suo disco per ringraziare chi lo ha sostenuto negli scorsi mesi e continua a farlo.

Le date dell’instore di LDA

13 MAGGIO – ROMA – DISCOTECA LAZIALE (ORE 17.00)

14 MAGGIO – VALMONTONE (RM) – VALMONTONE OUTLET (ORE 16.30)

15 MAGGIO – NAPOLI – FELTRINELLI STAZIONE GARIBALDI (ORE 17.00)

16 MAGGIO – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – CC MAXIMALL (ORE17.30)

17 MAGGIO – AFRAGOLA (NA) – CC LE PORTE DI NAPOLI (ORE 18.00)

18 MAGGIO – BARI – CC MONGOLFIERA SANTA CATERINA (ORE 17.00)

20 MAGGIO – MELILLI (SR) – PARCO COMMERCIALE BELVEDERE (ORE 17.30)

21 MAGGIO – CATANIA – CC CATANÈ (ORE 17.00)

22 MAGGIO – PALERMO – CC LA TORRE (ORE 17.00)

Sin dalle prime esibizioni all’interno della scuola di Amici, LDA ha riscosso un grandissimo successo, collezionando da subito milioni di streaming già con il primo inedito Quello che fa male (prod. D Whale), certificato in breve tempo oro e poi platino, ed entrato nella Top 50 Italia di Spotify.