Amici 21: audio e testo dell’inedito Sai di LDA

Sai è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del pomeridiano di oggi, domenica 7 novembre, andato in onda su Canale 5.

Il pezzo è stato presentato per la gara d’inediti giudicata da Loredana Bertè e non ha convinto del tutto la cantante che ritiene Luca non ancora pronto.

Secondo Loredana LDA deve provare a uscire dalla sua comfort zone, a costo di sbagliare, essere meno basico e sviluppare maggiore curiosità nei testi.

Testo Sai LDA di Amici

E nelle mie parole lo so che ricordi

il rumore delle onde stesi sugli scogli

non spegni i sogni se non pari gli occhi

tu non mi accarezzi i brividi quando mi tocchi

vorrei capirti ma non lo vorresti

che chi ti legge dentro lo detesti

quando ti specchi vorrei che ti piacessi

in un bacio rispetta noi stessi

E eee tutto il bello che c’è

se ti guardo so che eee

vorrei vicino a me eee

non trovo le parole

non ho mai

se poi parla il cuore tu lo sai

che racconta d’amore ma non vuoi

tu non vuoi

Sai

che la notte ti penso e riguardo

le foto di noi

ora baciami piano ma abbracciami forte

se vuoi

canterei le canzoni che ami

soltanto che poi

continuo a volerti ancora

Sai

che la notte ti penso e riguardo

le foto di noi

ora baciami piano ma abbracciami forte

se vuoi

canterei le canzoni che ami

soltanto che poi

continuo a volerti ancora