Amici 21: audio e testo dell’inedito Quello che fa male di LDA

Quello che fa male di LDA è uno degli inediti presentati da uno dei nuovi allievi della scuola in occasione della prima puntata di Amici 21 trasmessa su Canale 5.

Il brano, scritto da LDA e Alessandro Caiazza e prodotto da D. Whale, è disponibile sulle piattaforme digitali dal 10 ottobre.

Noi che balliamo intorno a bordo di un cratere

che con te accanto tutto il mondo non si vede

gli occhi marroni son montagne senza neve

che se mi guardano poi non respiro bene da un po’

io mi guardo allo specchio

e vedo nel riflesso

qualcosa di diverso

non ci sei più accanto

È perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

e che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

Il disordine è un mare di desideri

di quelli ma tu ancora non mi credi

entri nei miei sogni e dai dimmi che cosa vedi

due cuore spezzati se uniti si fanno interi

ogni bacio che

mi dai la vita si allunga di un giorno

e sei per me il vento che fa respirare il mondo

e perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è che il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

Ti prego amore non devi cambiare

le tue carezze fanno bene al cuore

mi togli il fiato e non mi fai parlare

io ti amo da morire ma tu non lo sai

Perché amiamo quello che fa male

ciò che fa bene lo lasciamo andare

è il mio pianto sembra un temporale

prometto che io lo terrò lontano

ti amo e non lo sai