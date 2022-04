Amici 21: audio e testo di Bandana di LDA

Bandana è il titolo del nuovo inedito presentato ad Amici da LDA. Prodotto da Zef, il brano è stato presentato durante la quinta puntata del serale del talent, trasmesso lo scorso sabato su Canale 5.

Ascolta qui l’inedito di LDA

Testo Bandana di LDA

Cade il cielo cade

poi si spengono le luci

nel tuo mondo occidentale

male si vede il male

poi si perdono le strade

nei tuoi occhi temporale

ma bruciamo il tempo

come il sole del Grand Canyon

qui sdraiati su una cabriolet

non sai cosa chiedo

E mi rispondi no ti prego

quando la notte scende su di te

Ti rivedo nel traffico

nei dettagli che mancano

e se è amore non lo so

ma in realtà è più forte di me

fino all’ultima parola

con il vento sulla tua bandana, bandana

ogni notte senza una strada

ora che, che l’America sembra te

perché è più lontana

E non mi interessa più chiudere gli occhi

tanto già so che

ti rivedo nel traffico

nei ricordi che passano

nelle note che si alzano

ma cantavi più forte di me

Fino all’ultima parola

con il vento sulla tua bandana, bandana

ogni notte senza una strada

ora che, che l’America sembra te

perché è più lontana

