LDA: audio e testo di Resta dall’album omonimo

Resta è il titolo di una delle tracce dell’album di debutto di LDA, in uscita questo venerdì 13 maggio.

Il brano rappresenta il primo inedito che l’ex allievo di Amici ha pubblicato, nel 2017, dopo essersi fatto notare su YouTube con cover di canzoni di alcuni grandi artisti italiani e internazionali.

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo progetto discografico, LDA ha annunciato anche 9 appuntamenti instore, durante i quali firmerà le copie del suo disco per ringraziare chi lo ha sostenuto negli scorsi mesi e continua a farlo.

Testo Resta di LDA

Non saprò che dire io NO

Sai che scriverò di te

Se non riuscirò a capire

Ogni cosa che c’è in me

Allora dimmi quello che tu vuoi

Tanto tu lo sai che te lo darò

Mi vuoi ancora ma non so perché…

Io ti ho detto resta

Vada come vada

Se poi ti chiamo e subito rimetti giù

Tu mi hai detto basta io non ti sopporto

tanto lo so che quando torni a casa

Tu mi pensi

Io ti ho detto resta

Vada come vada

Se poi ti chiamo e subito rimetti giù

Tu mi hai detto basta io non ti sopporto

Ora lo so che quando torni a casa

Tu mi pensi ma non torni più

Non torni più

Cala la notte e la luna ci protegge

Che nel buio sai si vedono le stelle

Tenerci per mano in un fiume di gente

Noi mentre ci amiamo gli altri vedono apparenze

Che il mio canto sarà la tua voce

Che il tuo sorriso sarà il mio stupore

Che ogni tuo sguardo trasmette emozione

Tu non sei bisogno sei voglia d’amore

E te l’ho detto tante volte

Che mi manchi troppo

Adesso noi giochiamo a sorte

Son sconvolto

Mi porti in paradiso ma non sono morto

Vorrei darti di più di ciò che posso

E quando la distanza crea pensiero

Ti scrivo la notte quando guardo il cielo

Tanto non ti interessa se lo vedi nero

Io ti ho detto resta

Vada come vada

Se poi ti chiamo e subito rimetti giù

Tu mi hai detto basta io non ti sopporto

Tanto lo so che quando torni a casa

Tu mi pensi

Io ti ho detto resta

Vada come vada

Se poi ti chiamo e subito rimetti giù

Tu mi hai detto basta io non ti sopporto

Ora lo so che quando torni a casa

Tu mi pensi ma non torni più

