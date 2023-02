LDA – Luca: audio, testo e significato della canzone

Luca è il titolo di una delle tracce del primo vero album di LDA, in uscita questo venerdì 17 febbraio, intitolato Quello che fa bene.

L’artista ha spiegato sia il filo conduttore dell’album, l’amore nelle sue infinite forme, sia il significato della canzone.

Finalmente mi sono aperto. Ho parlato di me, di quello che ho passato, di quello che penso senza paura, sentivo proprio il bisogno di sfogarmi e farmi conoscere ancora di più. Per me parlare d’amore è anche parlare di sé stessi.

Testo Luca di LDA

Quanto tempo che ho sprecato appresso alle mie paranoie

Attacchi d’ansia nella stanza va più veloce il cuore

Sembro un vecchio ormai non esco ne ho solo diciannove

Io non bevo a tratti astemio tanto mi sveglio in hangover

Mi hanno fatto sempre male

Le persone vicine

Mai quelle lontane

Quelle che sognavano diamanti da indossare

Vipere che mi sfilavano l’impronta digitale

Il mio cuore ansimante no

anzi mente a

Tutti gli occhi si

della gente ma

lo fa sempre e

Forse è meglio così

Cerco risposte a cicatrici con su scritto c’est la vie

Non so Luca come sta?

È da tempo ormai che non lo vedo

Ma la verità

È che ascolta Chopin

Mentre annega tra i fiori di bach

Non so Luca cosa fa?

Stringe nelle mani il solito filo di vento

Che gli porterà

Via le lacrime che mischia sempre tra i fiori di Bach

Il mio cielo non ha ancora contato stelle

E se non si spegnesse forse lo farebbe

Giocherebbe con le nuvole un po’ come il pongo

In un mondo dove per creare ci vuole molto

E per distruggere un secondo

Sai che spesso chiedo aiuto ma a chi resta muto

Il silenzio è un libro quando dentro hai un buco

Che riempi con parole che non hai mai avuto

E se parlo d’amore è per far finta di averlo vissuto

Accendo il buio quando sono stanco

Ricordando

Quelle ore passate all’ultimo banco

Con le braccia conserte il stavo disegnando

Una “x” di una storia che non è durata tanto

Ore troppe ore

Ho passato per cercare la soluzione

Non sai quanto fa mi male la separazione

Ma dietro le nuvole ci sarà sempre il sole

Ed io ti giuro che

Non so Luca come sta?

È da tempo ormai che non lo vedo

Ma la verità

È che ascolta Chopin

Mentre annega tra i fiori di Bach

Non so Luca cosa fa?

Stringe nelle mani il solito filo di vento

Che gli porterà

Via le lacrime che mischia sempre tra i fiori di Bach

Cosa ne pensate di questa canzone di LDA?