LDA: audio e testo di Vivimi dall’album omonimo

Vivimi è il titolo di una delle tracce dell’album di debutto di LDA, in uscita questo venerdì 13 maggio.

Il brano è stato pubblicato a marzo dello scorso anno, dunque poco prima dell’entrata dell’artista nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Per regalare ai fan un momento speciale in occasione dell’uscita del suo progetto discografico, LDA ha annunciato anche 9 appuntamenti instore, durante i quali firmerà le copie del suo disco per ringraziare chi lo ha sostenuto negli scorsi mesi e continua a farlo.

Ascolta qui il brano

Testo Vivimi di LDA

Scrivimi quando non puoi parlare

Chiamami quando non sai che fare

Amami quelle volte che mi dici di no

E pensami la notte sotto le stelle

E cercami tra le cose più belle

E sognami mentre mi guardi e poi mi dici di no

Il mondo è un mappamondo e noi che ci balliamo

Perdiamo l’equilibrio quando ci fermiamo

Tu sfiori le mie labbra, ma provi imbarazzo

Vorresti rifarlo?

Ho paura di non essere quello che credi

Ma tu sei sicura che hai ciò che volevi?

Se poi in mezzo al cielo volano i problemi

Ricordo a volte un volo non ha passeggeri

Ma i tuoi sguardi non coprono gli sbagli, no

Se poi mi scanzi, non riesco più ad odiarti

Se il cielo tuona, non voglio ripararmi

Ma se mi baci finisco per amarti, yeah

Scrivimi quando non puoi parlare

E chiamami quando non sai che fare

Amami quelle volte che mi dici di no

Pensami la notte sotto le stelle

E cercami tra le cose più belle

E sognami mentre mi guardi e poi mi dici di no

La luna che resta nascosta, ti copre la faccia

Il cielo è una finestra, ma lei non si affaccia

È solo un faro che ti illumina le labbra

Stesi sulla sabbia, noi

Ma lasciarci significa cercare dei silenzi

Per parlarsi, urlarsi contro e ricordare tutti i nostri sbagli

Lasciare che la schiuma poi cancelli i nostri passi

Che bagni con gli occhi tuoi

Scrivimi quando non puoi parlare

E chiamami quando non sai che fare

Amami quelle volte che mi dici di no

Pensami la notte sotto le stelle

E cercami tra le cose più belle

E sognami mentre mi guardi e poi mi dici di no

Vivimi

Vi piace Vivimi di LDA?