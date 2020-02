Tempo fa vi avevamo accennato alla possibilità di un nuovo singolo in arrivo per Selena Gomez. La cantante, infatti, era stata avvistata mentre girava un video musicale. All’inizio si vociferava si trattasse di Ring, poi ha preso sempre più campo che si trattasse invece di Dance Again.

Adesso il mistero è in parte svelato. Il brano dell’ex stellina Disney è stato scelto come colonna sonora per la NCAA March Madness, il campionato americano di Basket. Non è chiaro a questo punto se ci sarà un vero e proprio video musicale o meno, ma intanto abbiamo una mini clip mentre la cantante si scatena sulle note di Dance Again con dietro le immagini del campionato di pallacanestro.

Ecco il video di Dance Again con Selena Gomez

Dance Again è uno dei brani contenuti nel ultimo album di Selena Gomez Rare e precisamente è la seconda traccia dell’album. Nonostante non abbia fatto molta promozione e una sola performance live con Lose You To Love Me, Rare ha debuttato alla numero 1 della Billboard Hot 200.

Tante novità per Sel

Dopo il rilascio del nuovo album nuove sorprese stanno per arrivare. Nell’estate del 2020 in Nord America sarà infatti rilasciata la sua collezione di cosmetici Rare Beauty in esclusiva per Sephora.

“Ragazzi, ho lavorato a questo progetto per gli ultimi due anni, e posso ufficialmente dire che Rare Beauty sarà lanciata in Nord America da Sephora questa estate! ”