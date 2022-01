Amici 21: Mattia ha una storia con un’allieva della scuola?

Mattia avrebbe un flirt in corso con un’altra ballerina della scuola di Amici. A far nascere il sospetto è stata la madre del giovane pugliese!

Giulia, la mamma del ballerino, è molto attiva sui social network e non manca di sostenere giorno per giorno il suo amatissimo figlio.

La signora, nelle scorse ore, ha fatto notare ai fan del ragazzo un particolare interessante che potrebbe riguardare la sua sfera sentimentale.

Giulia, infatti, non ha potuto far a meno di condividere una foto di Alice Del Frate con indosso un cappotto che appartiene al danzatore di latino.

Proprio durante il daytime di Amici di ieri, inoltre, abbiamo visto per la prima volta Alice scambiare qualche timida battuta con Mattia.

Che sia nato un flirt tra i due ballerini è davvero troppo presto per dirlo. C’è da aggiungere che gli allievi, nelle ultime due edizioni, non sono obbligati a indossare una divisa mentre sono in casetta.

Per questo, anche per garantire un cambio in tempi adeguati, spesso e volentieri indossano abiti forniti dalla produzione.

Non capita di rado, inoltre, di vedere due ragazzi indossare uno stesso capo d’abbigliamento a distanza di qualche giorno.

È anche vero che se la mamma di Mattia ha fatto quest’osservazione (è certa che il giubbotto appartenga davvero a suo figlio) deve aver motivo di credere che tra i due ragazzi sia già nato un legame speciale. Non ci resta che aspettare per saperne di più.

E voi come vedreste un’eventuale storia tra Mattia e Alice nella scuola di Amici?