Settembre: ecco chi è il cantante (e tiktoker) di Soli insieme (audio e testo!)

Torniamo a parlare di giovani star emergenti su Ginger! Quest’oggi vi presentiamo Settembre, un promettente artista che qualcuno fra di voi potrebbe già aver riconosciuto!

Chi è Settembre: ecco la sua biografia!



Andrea Settembre, classe 2001, è un artista napoletano. Fin da piccolo dimostra una forte passione per la musica e per lo spettacolo che lo porta, all’età di sei anni, a frequentare vari corsi di danza e canto. Si iscriverà poi ad un’Accademia per approfondire i vari stili canori e raffinare la tecnica vocale. All’età di 12 anni partecipa alla trasmissione Io Canto in onda su Canale 5 e inizia a scrivere canzoni. Pochi anni dopo pubblica i singoli Selfie e il brano Su, con il quale vincerà il Festival Show edizione 2016. Nel 2019 partecipa al programma The Voice of Italy. Parallelamente al percorso da cantautore, l’artista ha un ottimo seguito come TikToker e YouTuber.

Da qualche giorno è uscito il suo nuovo singolo, intitolato Soli Insieme!

Il pezzo è un brano pop caratterizzato da un arrangiamento raffinato, moderno che mette in risalto piano, chitarra, archi e il riconoscibile timbro vocale dell’artista. Settembre racconta con delicatezza, ma allo stesso tempo grinta e realismo di situazioni e sentimenti vissuti da tutti, come la solitudine provata nello stare insieme a persone lontane dal proprio modo di sentire e il coraggio di allontanarle alla ricerca di qualcuno di “vero” che tenga sinceramente a noi.

Ecco come l’artista ha spiegato il significato del pezzo: