Amici 23: Ayle ha lasciato la scuola ma poi si è pentito, cosa succederà?

L’appuntamento di oggi di Amici 23 ha visto Ayle lasciare la scuola. Dopo innumerevoli delusioni e dopo averci pensato molte volte nelle scorse settimane, sembra che la sua permanenza nel talent show sia terminata.

Nel daytime odierno, dopo la puntata di domenica scorsa, il cantante ha commentato con i compagni la sua esecuzione della cover di Tananai.

Ayle, nonostante l’impegno, si è classificato penultimo. Per questa ragione crede che questo non sia veramente il suo posto ed è stanco. Così, l’allievo ha chiesto di parlare al telefono con la redazione.

Ayle lascia la scuola di Amici

Il giovane ha incontrato la sua prof Anna Pettinelli e le ha detto di essere felice per come ha cantato, ma di essere anche determinato ad andare via.

Sente il bisogno di stare bene dentro, a prescindere dalle classifiche. Ed anche se crede che la Pettinelli lo avrebbe portato al serale, è convinto di potercela fare fuori.

“Penso di essere un artista particolare e penso che il mio percorso sia fuori da qui. Ho un modo tutto mio di fare le cose, per quanto me ne possa pentire sento che per me è arrivato il momento di uscire”.

La professoressa proprio non se l’aspettava e alla fine Anna ha accettato, purché la sua scelta sia definitiva: “Se stai, stai per sempre e poi non ti lamenti più, se vuoi andare, vai”. Dopo queste parole, il cantautore ha confermato di voler lasciare Amici.

Rientrato in casetta, Ayle ha comunicato la scelta ai suoi compagni che fino a poco prima non avevano idea delle sue reali intenzioni.

Essendo una sua amica, Lucia in particolare, ci è rimasta molto male. Mida, dal canto suo, crede che il ragazzo stia commettendo un errore ma l’allievo ha ribadito che non riesce a rispettare le regole della scuola (dalle pulizie all’utilizzo limitato dei telefoni).

Ayle sente di voler tornare alla sua vecchia vita. Il cantautore ha fatto le valigie e si è scusato con gli altri allievi che lo hanno salutato con affetto. Poco dopo ha varcato il cancello degli Studi Elios e con un’auto della produzione è rientrato a casa sua, a Livorno.

Il cantante tornerà ad Amici 23?

Ma non è finita qui perché, a notte fonda, Ayle ha richiamato la produzione per chiedere di poter rientrare nella scuola. Che cosa accadrà a questo punto?

Maria De Filippi si è messa in collegamento con tutti i ragazzi. Saranno loro a decidere se l'(ex?) allievo avrà questa seconda possibilità oppure no.

I compagni dovranno votare con un sì o con un no, su un biglietto, in forma anonima. In base a che cosa esprimerà la maggioranza verrà presa una decisione.