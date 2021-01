Joe Biden ha giurato come ha giurato come 46° Presidente degli Stati Uniti. Una cerimonia di insediamento diversa dal solito, causa Covid, è andata in scena davanti al Campidoglio intorno alle 17.45 di mercoledì 20 Gennaio 2021. L’attesissimo discorso di Biden ed i giuramenti suo e della vice presidente Kamala Harris sono stati anticipati da una emozionatissima Lady Gaga, cha ha cantato l’inno americano, e un’esibizione di Jennifer Lopez.

Clicca qui per comprare Questa è l’America!





Ecco il video del giuramento di Joe Biden:

BREAKING: Joe Biden is sworn in as the 46th president pic.twitter.com/Plj2QsAVHC — Axios (@axios) January 20, 2021

“Oggi non celebriamo la vittoria di un candidato, ma della democrazia” ha detto Joe Biden all’inizio del suo discorso come nuovo Presidente degli Stati Uniti. L’ex Senatore del Delaware ha voluto mandare prima di tutto un messaggio di unità in un’America ferita e divisa a cui a promesso che sarà il presidente di tutti. Biden ha parlato anche di speranza, ascolto tra le parti e impegno a superare le divisioni, condannando duramente, però, il terribile attacco a Capitol Hill, il razzismo e il suprematismo bianco.

President Biden: “This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward and we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail.” https://t.co/tcmAzrzqTx pic.twitter.com/PrXqkO5Q81 — CNN (@CNN) January 20, 2021

President Biden’s message to those who didn’t support him in the election: “Hear me out as we move forward… I pledge this to you: I will be a president for all Americans, all Americans. And I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did” pic.twitter.com/xOcibNuqbb — CNN (@CNN) January 20, 2021

“Today, on this January day, my whole soul is in this, bringing America together and uniting our people, and uniting our nation, and I ask every American to join me in this cause,” President Joe Biden says https://t.co/11VnniSyZw pic.twitter.com/JrX5fXec88 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

Ovviamente Joe Biden ha ricordato le vittime della pandemia da Covid-19: “Nel mio primo atto da presidente vorrei chiedervi di unirci in un minuto di silenzio per le più di 400mila persone morte per la pandemia” ha chiesto il Presidente Biden.