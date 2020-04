Lady Gaga si emoziona e fa commuovere anche noi fan! L’artista statunitense, organizzattrice del “Live Aid” dei tempi moderni, ci ha parlato nelle scorse ore in diretta del progetto Together at home, facendoci venire la pelle d’oca.

Nella live stream di qualche ora fa l’artista si è messa a piangere dall’emozione per tutto quello che è riusci a creare in tutti questi anni. Fin da giovane, infatti, l’artista sognava di fare qualcosa di grande ed importante per gli altri. Al di là dei suoi successi musicali nel passato, con la creazione di Together at home Lady Gaga si è senza ombra di dubbio superata.

Qui sotto trovate il video del messaggio che Lady Gaga ha dedicato a tutti i suoi little monsters prima di One World Together at home!

Lady Gaga went on live on Instagram to share a heartfelt and emotional message about #TogetherAtHome. 🥺🖤pic.twitter.com/kw8eEAacTV — GAGA NOTIFY (@gaganotify) April 18, 2020

So che Together sta iniziando ora con il pre show. Volevo dirvi che vi voglio tanto bene, voglio bene al mondo intero. […]Sono grata per il lavoro del personale medico, di chi lavora nei supermercati, di chi sta consegnando il cibo, dei corrieri, delle non profit che stanno lavorando duro nel mondo. Vorrei che sapeste che qyesta è la mia lettera d’amore per il mondo. Voi tutti siete speciali, il mondo è un posto speciale, viviamo in un mondo unico. […* La cosa bella dello show è che vi state abbracciando tutti. Fin da quando ero piccola avevo sempre sognato di rendere felici le persone. Adesso so davvero cosa significa!

Come vi avevamo anticipato qui, Mother Monster si è esibita nel corso di questa lunghissima maratona benefica di musica cantando The Prayer. Insieme a lei il nostro orgoglio italiano Andrea Bocelli, che soltanto pochi giorni fa, a Pasqua, si è esibito di fronte al Duomo di Milano.

La cantante, inoltre, ci ha regalato una toccante performance di Smile, una delle canzoni più celebri del repertorio di Nat King Cole. Proprio Smile è stato il brano di apertura della nottata (in Italia è iniziato tutto alle 2 di notte) di Together at home.

Lady Gaga, vi ricordiamo, sta preparando il suo tanto atteso come back discografico. A breve (purtroppo non abbiamo ancora una data ufficiale) uscirà Chromatica, il suo sesto album di carriera. L’uscita del disco, alla luce dell’emergenza Coronavirus, è stata posticipata a data da destinarsi. Non vediamo davvero l’ora di potere ascoltare quello che Gaga ha in serrbo per noi!