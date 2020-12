Drop the mic! OREO è orgoglioso di annunciare la sua unione con una delle più iconiche pop star della musica, Lady Gaga, per la Sing It With OREO experience, una collaborazione di design da sogno intorno al suo album di successo del 2020, Chromatica.

Il classico blu del pack OREO si trasformerà nel vivace design rosa di Chromatica, con il motivo a graffio che lascia intravedere i deliziosi biscotti OREO original al suo interno.

OREO e Lady Gaga condividono il medesimo valore: inspiring and spreading kindness. Credono nel potere della musica di unire le persone ed esprimere ciò che le parole non possono dire.

I fan di OREO e i Little Monsters dovranno rimanere sintonizzati per l’uscita della limited edition, che coinvolgerà il Box Oreo Original da 220g.

OREO è il biscotto più apprezzato al mondo, amato da famiglie e amici in più di 100 paesi in tutto il mondo. OREO è il biscotto più venduto del 21° secolo con quasi 2,9 miliardi di dollari di ricavi annuali globali. Il rituale “TWIST LICK DUNK” del biscotto OREO è diventato il modo migliore per gustare questo iconico biscotto in molte culture diverse in tutto il mondo. OREO ha una Facebook community di oltre 40 milioni di OREO lovers in tutto il mondo, in cui sono rappresentati oltre 200 paesi e decine di lingue diverse.

OREO si colloca tra le prime cinque pagine Facebook di brand nel mondo. OREO ha festeggiato il suo 100° compleanno il 6 marzo 2012. Ecco il video in cui Lady Gaga presenta questa collaborazione con il brand.

