Lady Gaga canta Shallow all’ultimo rally elettorale di Joe Biden (Video)

Lady Gaga canta Shallow all’ultimo rally elettorale di Joe Biden. Lo scorso 2 novembre, a pochissime ore di distanza dalle Elezioni USA 2020, l’artista statunitense si è esibita di fronte ai supporter del candidato democratico. Facendo venire i brividi, come sua abitudine!





Lady canta Shallow all’ultimo rally elettorale di Joe Biden: ecco il video dell’esibizione

Stefani Germanotta è una convinta sostenitrice del candidato democratico. Joe Biden, accompagnato dalla sua carismatica vice Kamala Harris, è sulla carta il favorito. Nulla però è da dare per scontato. Il suo sfidante Donald Trump potrebbe ancora vincere con un colpo di teatro che in molti sperano non avvenga.

Lady Gaga non si è soltanto esibita sul palco di Pittsburgh. L’artista ha infatti colto l’occasione anche per mandare un importante messaggio contro il presidente uscente.

Qui sotto trovate un estratto del suo comizio:

E a tutte le donne e a tutti gli uomini con figlie, madri e moglie. A tutti, non importa come vi identificate, adesso è il momento per votare contro Donald Trump. Un uomo che crede che la sua fama gli dia diritto di toccare una delle vostre moglii, sorelle o figlie o madri in qualunque parte del corpo. Votate per Joe, è una brava persona.

Lady Gaga ha cantato in questa importante occasione due delle sue più celebri power ballads. La prima è Shallow, il capolavoro estratto dalla colonna sonora del film A Star is born. La seconda è You and I, estratta dal disco Born this way.

Riuscirà questa esibizione a convincere milioni di americani a votare per Joe Biden? Lo scopriremo stanotte!