Elezioni USA 2020 in diretta streaming. Come seguire una delle pagine più importanti della storia americana recente?

Il 3 novembre si scriverà una nuova pagina della storia politica americana. Nella notte si terranno infatti le Elezioni USA 2020, uno scontro politico attesissimo e per molti versi imprevedibile. A scontrarsi sarà il presidente uscente Donald Trump, che punta al secondo mandato, e il candidato democratico Joe Biden.

Due personalità e due modi di vedere il mondo molto diversi. Due caratteri praticamente opposti, anche come immagine e percezione da parte dell’opinione pubblica.

Se ve ne parliamo è perché mai come ora le elezioni USA saranno un momento chiave, non solo per gli USA ma per il mondo intero. In ballo ci sono la gestione della terribile pandemia di Covid-19, ma anche la sfida climatica e la gestione dell’ennesima crisi economica.

A quanto pare, per il momento, Joe Biden è dato come favorito, ma nulla è dato per scontato. Donald Trump potrebbe infatti ancora vincere e ne ha tutte le carte in regola. Discorso molto diverso per il candidato fantoccio Kanye West, che al di là della sua bizzarra candidatura non ha i numeri per vincere negli stati chiave.

Come seguire le Elezioni USA 2020 in diretta streaming dall’Italia: ecco info e orari

Gran parte delle reti italiane seguiranno la maratona elettorale, che inizierà a notte fonda e proseguirà fino alle prime luci del mattino, quando dovremmo scoprire chi sarà il nuovo presidente.

A seguire l’evento in tempo reale ci saranno Rai 1, Rete 4 e La7 con la tradizionale Maratona Mentana. Se volete seguire in streaming la maratona vi invitiamo dunque a cliccare qui, qui oppure qui.

Come seguire le Elezioni USA 2020 in diretta streaming su Sky con Now Tv

