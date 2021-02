Lady Gaga vorrebbe acquistare casa a Roma, ecco dove si trova

Come sappiamo Lady Gaga sarà presto protagonista del nuovo film di Ridley Scott dedicato al delitto Gucci. Nel lungometraggio Miss Germanotta interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie nonché mandante dell’omicidio di Gianni Gucci. A fianco a lei anche Adam Driver, Jared Leto e Robert De Niro.

Clicca qui per comprare Chromatica!





Da quello che sappiamo le riprese dovrebbero iniziare a breve, COVID-19 permettendo, tra Roma e Milano. Lady Gaga è dunque in procinto di stabilirsi da noi per un bel po’ e, per l’occasione, avrebbe deciso di acquistare casa; anche per stare più sicura in tempo di pandemia.

Secondo quanto svelato da Santo Pirrotta Lady Gaga si sarebbe innamorata di un bellissimo attico a Roma, con vista sui Fori Imperiali. Insomma, una dimora da sogno piuttosto che un “semplice” appoggio post riprese.

Peccato che, a quanto sembra, la casa sia stata occupata ma Gaga non ha alcuna intenzione di desistere perché a quanto pare vorrebbe proprio quell’appartamento. Dopotutto come darle torto: il posto è a dir poco bellissimo.

Stando ai rumors la casa che vorrebbe Lady Gaga sarebbe in pieno centro, nel Rione Monti, in un palazzo storico dove è stato girato anche il famoso film con Alberto Sordi Il marchese del Grillo in Piazza del Grillo.

Questa la casa che potrebbe acquistare Lady Gaga nel Rione Monti nel centro di Roma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @claudio2576

Non ci resta che aspettare per scoprire se Lady Gaga ce la farà a concludere il suo affare immobiliare… certo è che tutti vorrebbero una casa in centro a Roma come questa.

Per il resto siamo molto curiosi di scoprire di più sul suo ruolo e sul film di Ridley Scott, voi continuate a seguirci per restare aggiornati su tutto.