Il principe cerca figlio: il nuovo trailer del film con Eddie Murphy

In attesa di vederlo a marzo su Amazon Prime Video, ecco il nuovo trailer de Il principe cerca figlio: sequel del film cult con Eddie Murphy e Arsenio Hall.

Il film arriverà sulla piattaforma a partire dal 5 marzo, con un po’ di anticipo rispetto alla release pensata inizialmente (22 marzo).

Diretto da Craig Brewer, il film è stato sceneggiato da Kenya Barris (Black-ish) e sarà disponibile su Prime Video a partire dal 22 marzo.

Guarda il trailer del film

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO - TRAILER UFFICIALE - AMAZON PRIME VIDEO

Watch this video on YouTube

La sinossi ufficiale

Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Il film originale

Diretto da John Landis, il film narrava le assurde e divertenti vicende del principe Akeem, erede al trono del regno di Zamundia, prossimo al un matrimonio combinato con una principessa. Per sfuggire al suo destino Akeem vola a New York e inizia a vivere nel Queens, convinto di poter trovare una moglie che lo ami per come è veramente.

Spacciandosi per uno studente universitario insieme al suo amico e servitore, Akeem conosce Lisa una ragazza che lavora in un fast food e cercherà in ogni modo di conquistarla.

Il film sarebbe dovuto uscire nelle sale quest’anno. Inizialmente riprogrammato per le vacanze di Natale, è stato successivamente acquisito da Amazon Prime per la distribuzione in streaming.

Il principe cerca moglie è ancora oggi considerato una delle commedie più riuscite di Eddie Murphy, nonché del regista John Landis. Se non l’avete mai guardato vi consigliamo di recuperarlo in attesa di vedere il sequel in streaming su Prime.

Continuate a seguirci per saperne di più!

Che cosa ne pensate del trailer de Il principe cerca figlio con Eddie Murphy, pensate di guardarlo su Prime Video?