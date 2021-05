La storia di Giulia Stabile, la ballerina di Amici 20, ci ha emozionati troppo!

In occasione di una delle ultime puntate del Daytime di Amici 20, abbiamo rivisto il suo percorso. E ci è scesa una lacrimuccia.

La ballerina si è seduta a terra in un mare di cuscini e ha rivisto tutto quello che è successo in questi ultimi mesi.

La storia di Giulia Stabile, la ballerina di Amici 20: ecco il suo percorso

Parte tutto con il primo provino di Giulia, lo scorso novemnre.

Giulia l’abbiamo conosciuta e apprezzata da subito per la sua spensieratezza. Giulia ride molto, ha questa risata davero contagiosa che ci ha conquistati.

Giulia è piaciuta da subito a Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, che di lei hanno apprezzato la grinta e l’atteggiamento e l’hanno voluta nella scuola senza tentennamenti. La Celentano l’ha fatta entrata con riserva, sottolineando che nonostante fosse brava avrebbe potuto fare ancora meglio.

Nel ha affrontato tanti momenti di buio, nel passato. La ballerina ha detto di essere stata tanto giudicata a scuola, per la risata ma anche per i denti. Le battute si sono sprecate e l’hanno fatta soffrire molto. C’era in particolare una ragazza che una volta le disse “prima di ridere sistemati i denti!”. Da quel momento Giulia convise i suoi genitori a metterle l’apparecchio.

Molte di queste insicurezze, pare, Giulia è riuscita a superarle proprio grazie alla scuola di Amici, dove ha fra l’altro conosciuto il suo fidanzato.

Giulia si è infatti innamorata del cantante vicentino Sangiovanni, a cui ha fra l’altro rivelato di aver dato il suo primo bacio.

La ballerina è stata fin da subito molto apprezzata dal pubblico, che l’ha sempre fatta vincere il premio TIM.

Qui sotto potete rivedere tutto il percorso di Giulia Stabile