Giulia e Sangiovanni sono sempre più vicini. È evidente dal daytime di Amici appena andato in onda. Dopo che il cantante sembrava aver fatto un passo indietro dopo il bacio, oggi è apparso molto preso dalla ragazza.

Subito dopo il primo avvicinamento tra i due, infatti, il cantante aveva detto di non volersi distrarre troppo con lei dai suoi obiettivi. Aveva aggiunto, però, che magari un giorno avrebbe potuto innamorarsi follemente di lei. Ebbene, sembra che questo momento sia già arrivato.

Una ragazza pura, la definisce mentre si abbracciano, che pensava di non aver mai potuto trovare. I due ragazzi vengono ripresi in atteggiamenti inequivocabili dalle telecamere e quando lei le dice scherzosamente che come regalo di compleanno lo lascerà in pace per un giorno lui non la prende bene.

Più tardi Giulia scrive a Sangiovanni una lettera ma in realtà questa non è l’unica sorpresa per il suo diciottesimo compleanno. La ballerina, dunque, in accordo con la produzione organizza una festa di tutto rispetto con tanto di palloncini e di torta.

In una scatola, la ragazza gli consegna un pupazzo a forma di coccodrillo con lo stesso cappellino rosa che Sangiovanni sta indossando in questi giorni. Il cantante chiama il pupazzo Sebastian come il ballerino di cui lei si è invaghita. Ma in realtà i suoi occhi sono ormai solo per lui e i due ragazzi si comportano proprio come fossero fidanzati.

Più tardi, dopo aver festeggiato anche con tutti gli altri ragazzi, Giulia è la destinataria del premio consegnato da Marlù per questa settimana. Il premio le consente di esercitarsi sui tacchi in una lezione di femminilità.

Resta da capire quale sia davvero la situazione sentimentale del cantante al di fuori della scuola di Amici. Sappiamo che inizialmente era impegnato e a questo punto ci aspettiamo spiegazioni.