Diretta streaming Finale Amici 20: ecco dove potrete vedere l’ultima puntata della trasmissione condotta da Mari de Filippi!

Grandissima attesa per domani, sabato 15 maggio: in diretta dal Teatro 8 degli

studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’ultimo

appuntamento di questa stagione del talent show “Amici”.

Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21

anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore;

Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore.

Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un

premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro.

Durante lo show verranno consegnati anche: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro, il premio Marlu’, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro, il premio delle Radio, per l’inedito preferito verra’ assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5, radio che hanno seguito fin da subito il percorso degli aspiranti cantanti, segnando il passo dei loro inediti

Giudicandoli hanno infatti fornito via via un parametro utile ai loro prof di riferimento aiutando comunque i ragazzi ad andare nella giusta direzione per le loro scelte artistiche e il premio TIM della critica del

valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Diretta streaming Finale Amici 20: come vederla e come funziona il televoto

Sarà il televoto a determinare il vincitore di questa edizione. Per scoprire come votare vi invitiamo a cliccare qui.

L’appuntamento con la finale di Amici 20 è fissato alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguirla in diretta streaming cliccate qui!