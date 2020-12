E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift cowboy like me Il brano è estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Taylor Swift - cowboy like me (Official Lyric Video)

Traduzione della canzone di Taylor Swift cowboy like me:

And the tennis court was covered up

With some tent-like thing

And you asked me to dance

But I said, “dancing is a dangerous game”

Oh, I thought

This is gonna be one of those things

Now I know

I’m never gonna love again

[Chorus] I’ve got some tricks up my sleeveTakes one to know oneYou’re a cowboy like meNever wanted loveJust a fancy carNow I’m waiting by the phoneLike I’m sitting in an airport barYou had some tricks up your sleeveTakes one to know oneYou’re a cowboy like me [Refrain] Perched in the darkTelling all the rich folks anything they wanna hearLike it could be loveI could be the way forwardOnly if they pay for itYou’re a bandit like meEyes full of starsHustling for the good lifeNever thought I’d meet you hereIt could be loveWe could be the way forwardAnd I know I’ll pay for it [Chorus] You’re a cowboy like me [Refrain] Perched in the darkTelling all the rich folks anything they wanna hearLike it could be loveI could be the way forwardOnly if they pay for itYou’re a bandit like meEyes full of starsHustling for the good lifeNever thought I’d meet you hereIt could be loveWe could be the way forwardAnd I know I’ll pay for it [Bridge] And the skeletons in both our closetsPlotted hard to fuck this upAnd the old men that I’ve swindledReally did believe I was the oneAnd the ladies lunching have their stories aboutWhen you passed through townBut that was all before I locked it down [Verse 3] Now you hang from my lipsLike the Gardens of BabylonWith your boots beneath my bedForever is the sweetest con [Chorus] I’ve had some tricks up my sleeveTakes one to know oneYou’re a cowboy like me [Outro] And I’m never gonna love againI’m never gonna love againI’m never gonna love again

Testo della canzone di Taylor Swift cowboy like me:

e il campo da tennis era coperto

con qualcosa di simile a una tenda

e mi hai chiesto di ballare

ma ho detto ballare è un gioco pericoloso

oh, ho pensato

questa sarà una di quelle cose

adesso lo so

non amerò più

ho alcuni trucchi nella manica

ci vuole uno per conoscere un altro

tu sei un cowboy come me

non ha mai voluto amore

solo una macchina figa

adesso attendo al telefono

come se aspettassi nel bar di un aeroporto

avevi alcuni trucchi nella macchina

ci vuole per conoscere un altro

sei un cowboy come me

arroccato nel buio

a dire a tutti i ricchi quello che vogliono sentire

come se potesse essere amore

potrei essere la via da seguire

solo se pagano per questo

sei un bandito come me

gli occhi pieni di stelle

affrontando la bella vita

non pensavo ti avrei conosciuto qui

potrebbe essere amore

potremmo essere la via da seguire

e sai che pagherei per questo

sei un cowboy come me

arroccato nel buio

a dire a tutti i ricchi quello che vogliono sentire

come se potesse essere amore

potrei essere la via da seguire

solo se pagano per questo

sei un bandito come me

gli occhi pieni di stelle

affrontando la bella vita

non pensavo ti avrei conosciuto qui

potrebbe essere amore

potremmo essere la via da seguire

e sai che pagherei per questo

e gli scheletri nei nostri armadi

progettato tutto per rovinarlo

e tutti i vecchi uomini che ho truffato

che credevano fossi quella giusta

e le donne che pranzano hanno le loro storie in merito

quando passi per la città

ma questo è stato prima che io mi chiudessi

adesso ti appendi alle mie labbra

come i giardini di Babilonia

con i tuoi stivali accanto al mio letto

per sempre è la cosa più dolce

avevo alcuni trucchi nella manica

ci vuole uno per conoscere un altro

sei un cowboy come me

e non amerò mai più

e non amerò mai più

e non amerò mai più