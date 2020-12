Regali di Natale 2020 per i fan di Ariana Grande: ecco tutti i prodotti!

Regali di natale Ariana Grande? Vieni a scoprire tutti gli acquisti più interessanti per queste festività, per far felice un vero fan.

Siete fan di Ariana Grande o volete fare un regalo di natale speciale a un Arianator? Ci sono tanti piccoli consigli sfiziosi, carini e da regalare a un vero fan che sicuramente possono essere davvero speciali per queste festività (ma anche delle buone idee per un compleanno!).

Noi di Gingergeneration vogliamo proporvi alcune idee economiche, semplici da reperire e davvero fantastiche!

IL NUOVO ALBUM POSITIONS

Sembrerà banale e un vero fan avrà sicuramente già acquistato l’album ma se conoscete qualcuno che non lo ha ancora fatto, questo può essere il regalo perfetto. Proprio perché è stato rilasciato da pochissimo può essere una gran bella sorpresa. Su Amazon sono anche disponibili le copertine alternative dell’album, in edizione limitata. In totale le cover sono tre e potete scegliere quella che preferite: per un vero collezionista!





IL PROFUMO REM

In Italia è in vendita esclusiva nelle profumerie e sul sito internet di Douglas. R.E.M. è la nuova fragranza di Ari, con un packaging a forma di pietra e boccetta estraibile.

UN GADGET DEL SUO MERCH





UN ABBONAMENTO A NETFLIX PER VEDERE IL DOCUMENTARIO

Il 21 dicembre arriverà su Netflix il documentario Excuse me, i love you che racconta lo Sweetener Tour conclusosi proprio a dicembre del 2019. Se conoscete qualcuno che è fan della cantante ma non ha ancora un abbonamento alla piattaforma potreste fare un regalo molto gradito. Direttamente sul sito potrete infatti acquistare anche un solo mese di abbonamento o regalare una gift card.

I GIFT SET DI PROFUMI

Su Amazon in particolar modo si possono trovare tantissimi gift set dedicati ai profumi dell’ex stellina di Nickelodeon. Questa possono essere un’idea regalo di natale davvero fantastica dato che contengono sempre una full size di profumo e una travel size. In alcuni set è disponibile anche un simpatico gadget a tema.





IL CALENDARIO 2021

Con il nuovo anno il calendario può essere un ottimo regalo per chi tiene sempre traccia del tempo che scorre e segna le giornate importanti. E perché non scandire i mesi che passano con alcune delle foto più belle di Ariana?





Il profumo R.E.M. Eau de Parfum su Douglas!