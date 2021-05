La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni – Disney+: Trailer e immagini

Il prossimo 25 giugno debutterà su Disney+ la serie La misteriosa accademia dei giovani geni. La piattaforma ha svelato oggi il trailer, il poster e alcune immagini della nuova serie originale basata sulla serie di libri best-seller di Trenton Lee Stewart. Gli episodi seguiranno quattro orfani fuori dal comune che dovranno lavorare insieme dall’eccentrico Signor Benedict per salvare il mondo. Ecco qualche dettaglio in più

Sinossi la misteriosa accademia dei giovani geni. Dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, quattro bambini prodigio arrivano nell’accademia del bizzarro Signor Benedict per una pericolosa missione. Dovranno salvare il mondo da una crisi globale, conosciuta come L’Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l’apprendimento della Veritas e dell’Illuminazione. Il loro obiettivo è scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dottor Curtain, sembra designarsi come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo.

Nel cast della serie di Disney+ troviamo Tony Hale, Kristen Schaal, Ryan Hurst, MaameYaa Boafo, Gia Sandhu, Seth Carr, Emmy DeOliveira, Mystic Inscho e Marta Kessler.

I protagonisti nelle prime immagini diffuse:

Ecco il trailer:

Disney+ | La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni - In Streaming dal 25 Giugno

