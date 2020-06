Katy Perry si prepara a diventare mamma e contemporaneamente a pubblicare il suo attesissimo quinto album, la cui uscita è prevista per il prossimo 14 agosto.

Come ricorderete, Katy aveva svelato al mondo intero di essere in dolce attesa, lo scorso marzo, con il video del singolo Never Worn White, il pezzo promozionale di KP5.

La cantante statunitense ha rivelato in una recente intervista per NRJL Lebanon che il nuovo progetto conterrà anche una canzone dedicata alla sua bambina. Il brano in questione si intitola What Makes a Woman.

La cantante, intanto, non perde occasione per impegnarsi per delle giuste cause. Proprio in questo momento, infatti, l’artista si sta esibendo in diretta dai Coke studios a sostegno della Red Cross International vs Covid. Pochi giorni fa, invece, ha realizzato un remix del brano Daisies a sostegno di Can’t Cancel Pride.

Mentre cresce l’attesa per il nuovo album, i fan cercano di scoprire, attraverso dei presunti indizi rilasciati dalla stessa Katy Perry, il titolo del disco e la tracklist. Secondo indiscrezioni, KP5 si dovrebbe intitolare Smile e la tracklist dovrebbe contenere anche Never Really Over e Harleys in Hawaii.

Katy, in un’intervista per Rtl, in effetti ha confessato che il titolo del nuovo album ci farà ridere. La cantante ha svelato anche qualche informazione sul sound dell’album che dovrebbe essere un mix delle ere passate. Quella di Teenage Dream, a quanto pare, sarà ben riconoscibile nel nuovo progetto.

Per i fan che credevano, infine, in una collaborazione tra Katy Perry e Taylor Swift rimarranno purtroppo delusi. La cantante ha infatti smentito categoricamente questa teoria!