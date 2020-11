La Compagnia del Cigno miglior serie tv italiana ai Diversity Awards

Diversity Media Awards 2020 è arrivato alla sua quinta edizione. Anche quest’anno i premi sono stati assegnati da Diversity, organizzazione no profit da sempre impegnata nel diffondere la cultura dell’inclusione.

Condotta in uno studio virtuale da Melissa Greta Marchetto e con conduttori e vincitori tutti collegati da remoto, i Diversity Media Awards hanno premiato le produzioni che, durante il 2019, hanno meglio dato luce ai valori di tolleranza e diversità sotto varie forme. Dalla tv alla stampa, passando per il web ed i social.

Hanno condotto, tra gli altri, Tiziano Ferro, Malika Ayane, Salvatore Esposito, Heather Parisi, Drusilla Foer, Fabio Canino, Loretta Grace, J Ax, David Blank, Roberto Vecchioni, Pietro Turano, Immanuel Casto, Costantino della Gherardesca, Marina Cuollo, Valdimir Luxuria.

A La Compagna del Cigno di Raiuno, in particolare, è andato il premio come Migliore Serie Tv italiana. Ivan Cotroneo, autore e regista della serie, insieme ad Alessandro Roja ed Hildegard De Stefano (interpreti rispettivamente di Daniele, zio gay di uno dei protagonisti, e Sara, violinista ipovedente) sono intervenuti nella trasmissione per commentare il premio.

Vi ringraziamo, siamo fieri di questo premio così importante. Crediamo che in questo momento particolare per attenzione e sensibilità alle differenze abbiamo cercato di dare tutto. Sono molto felice di interpretare il personaggio di Sara perché sfata i cliché della disabilità. Come tutti coloro che interpretano un personaggio con una disabilità che non gli appartiene, ho sentito molto la responsabilità.

La Migliore Serie Tv straniera è stata invece Euphoria mentre, tra le altre categorie, citiamo Emma Marrone come Personaggio dell’Anno.

La premiazione, come da tradizione, è stata trasmessa in streaming e si può recuperarla sulla pagina Facebook di Diversity.

La Compagnia del Cigno, vi ricordiamo, tornerà presto con la seconda stagione. Qui vi abbiamo già raccontato la trama del secondo capitolo di questa serie tv!