La Compagnia del Cigno 3 ci sarà? Parla il regista e uno degli attori

Ieri sera è andata in onda su Rai 1 il finale della seconda stagione e i telespettatori si chiedono se ci sarà La Compagnia del Cigno 3.

Come si è conclusa la seconda stagione

L’inaspettata conclusione, con il ritiro del maestro Luca Marioni dall’insegnamento, ha lasciato di fatto uno scenario aperto. Dopo aver affrontato e superato l’accusa di omicidio in conseguenza al terribile piano di Kayà, nel cuore del maestro è rimasta una ferita difficile da rimarginare.

Anche perché l’oscura vicenda ha portato a galla non solo l’odio coltivato dall’antico rivale ma anche quello di una parte dei colleghi e dei suoi stessi alunni. Nel Conservatorio, infatti, continua ad aleggiare ancora una certa diffidenza nei confronti di Marioni, che nonostante sia innocente, ora stenta a ritrovare la sua vita di prima.

Per questo motivo, non insegnerà più alla Compagnia né al resto dell’Orchestra del Conservatorio, per dedicare tutte le sue energie alla sua famiglia. Barbara, Robbo, Matteo, Rosario, Domenico, Sara e Sofia hanno perciò chiesto al maestro di dirigerli per un’ultima volta.

Al termine del concerto, riservato alle persone affezionate al maestro, ecco il finale aperto de La Compagnia del Cigno: l’abbraccio collettivo e l’immediato futuro dei protagonisti. Si vede infatti, in un breve salto temporale, cosa accadrà da lì a poco.

Barbara e Domenico, di nuovo insieme, sono intenti in un trasloco: probabilmente la ragazza dovrà lasciare la sua grande e lussuosa casa per una dimora più modesta e questo a causa della condanna per frode di suo padre.

Si vede anche Scheggia chiedere la mano di Sara dopo la loro spensierata frequentazione che evidentemente li porterà a compiere il passo successivo. Matteo e Sofia sono felici con la loro bambina Veronica e i due Danieli sono finalmente riusciti ad adottare un bambino. Robbo si riconcilia con la sua Natasha e infine Rosario è immerso in una felice e stabile relazione con Anna.

La Compagnia del Cigno 3 ci sarà?

Questo finale potrebbe rappresentare la conclusione effettiva della serie, tuttavia non esclude del tutto la possibilità di una stagione ulteriore. Inoltre, parole rassicuranti provengono sia dal regista sia da uno degli attori protagonisti della storia.

Ecco cosa ha dichiarato il regista Ivan Crotoneo in un’intervista rilasciata per TV Sorrisi e Canzoni: “È una storia corale e io e Monica Rametta riteniamo che quello della musica classica sia un mondo meraviglioso con ancora tante storie da raccontare”.

Mentre Leonardo Mazzarotto (che interpreta Matteo), intervistato da Fanpage, riguardo La Compagnia del Cigno 3 ha dichiarato:“Che io sappia la possibilità c’è. Mi spiego. Nel finale la sceneggiatura lascia un’apertura possibile. Mi piacerebbe fare anche la terza stagione. Per me questa serie è un pezzo di cuore e le persone che ne fanno parte sono diventate tutte importantissime per me. Però non dipende dalla mia volontà. Bisogna ancora aspettare un po’ per avere notizie precise”.