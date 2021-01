La Caserma – Il cast al completo: ecco chi sono tutti i concorrenti

La Caserma – Il cast al completo: scoprite insieme alla redazione di Ginger Generation chi saranno tutti i concorrenti di questa prima edizione del docu reality.





E alla fine è arrivato anche il cast al completo. Rai Due ha ufficialmente svelato le carte, rivelando nelle scorse ore nomi, cognomi e volti di tutti e 12 i concorrenti di La Caserma.

Nel caso viveste in una caverna e non ne aveste mai sentito parlare, sappiate che ci stiamo riferendo ad un nuovo docu reality che andrà in onda dal 27 gennaio in prima serata su Rai Due.

La Caserma, girato a Levico in provincia di Trento, metterà un gruppo di 12 giovani e giovanissimi concorrenti di fronte a sfide fisiche come se si trovassero davvero in un vero campo di addestramento. Il reality sarà ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e vedrà i concorrenti sfidare i loro limiti, fisici e psicologici.

All’interno del cast di questa prima edizione della Caserma, come vi avevamo anticipato qui su Ginger Generation, troviamo anche diversi volti noti. Oltre all’ex collegiale George Ciupilan, parteciperanno al docu reality anche i titkoker Lapresa Twins e la youtuber Naomi Akano.







I ragazzi saranno seguiti nel loro durissimo percorso di allenamento da 6 inflessibili istruttori. Questo è tutto quello che per il momento sappiamo de La Caserma.

Qui sotto trovate il cast completo di La Caserma!

Naomi Akano

Martina Albertoni

Alessandro Badinelli

George Ciupilan

Luca Ferettini

Antonio Gennarelli

Omar Hussain

Nicholas e William Lapresa

Erika Mattina

Linda Mauri

Alice Panicchia

Elena Santoro

Qui sotto trovate i primi teaser di questa prima edizione della trasmissione! Pronti a partire in missione?