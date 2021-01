Can Yaman, apprezzatissimo attore protagonista della soap opera Daydreamer – Le Ali del sogno, a quanto pare sarà tra gli ospiti di Sanremo 2021. A pubblicare la notizia è stato poche ore fa il sito d’informazione Adnkronos, eccone il contenuto:

Il nuovo Sandokan alla conquista del Teatro Ariston: Can Yaman – a quanto apprende l’Adnkronos – sarà ospite del festival. Mentre la complicata organizzazione dei protocolli di sicurezza monopolizza il dibattito pubblico, la macchina del festival continua a lavorare a pieno ritmo anche al cast artistico e l’attore turco 31enne sarebbe l’ultimo colpo messo a segno da Amadeus e la sua squadra. Agli amanti del gossip, la partecipazione di Yaman darà una certa soddisfazione. Visto che l’attore turco è stato recentemente fotografato con Diletta Leotta, coconduttrice del festival dello scorso anno. Ma c’è di più. Dietro l’ingaggio di Yaman, ci sarebbe il manager Andrea Di Carlo, che le cronache rosa indicano come il nuovo fidanzato di Arisa (che quest’anno torna in gara tra i Big). E che avrebbe già curato anche la partecipazione a tutte le serate del festival di Zlatan Ibrahimović.

Can Yaman, dopo essere stato recentemente in Italia ed essere rientrato in Turchia, tornerà a breve a Roma per iniziare le riprese di Sandokan. Le riprese partiranno solo la prossima estate ma il giovane attore dovrà affrontare una lunga preparazione per diventare a tutti gli effetti la parte della Tigre della Malesia (fonte Gossipetv).

L’attore è ormai un personaggio molto noto nel nostro Paese per il suo ruolo nella soap trasmessa da Canale 5 e per il recente gossip con Diletta Leotta, tra le conduttrici della scorsa edizione di Sanremo. Ma anche per la soap Bitter sweet – Ingredienti d’amore e uno spot girato, sempre a Roma, per un noto marchio di pasta.