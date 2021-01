C’è anche un concorrente proveniente dal mondo de Il Collegio nel nuovo docu-reality di Rai Due, La Caserma. Si tratta di George Ciupilan, tra i protagonisti della quarta edizione del programma, l’unica ad aver avuto come voce narrante quella di Simona Ventura. Insieme a lui vedremo anche i La Preta Twins, star di TikTok con milioni di followers.

A rivelarlo è stata la prima foto dal set, pubblicata da la Repubblica soltanto poche ore fa. Del resto, il legame tra i due programmi è risultato evidente sin dalla presentazione de La Caserma da parte della seconda rete Rai.





Cristiano Rinaldi, uno degli autori, ha svelato alcune caratteristiche di questo nuovo reality. Non ci saranno nomination, né eliminazioni, e i concorrenti non avranno accesso a smartphone, social network e internet. Ci saranno vari tipi di prove, 6 istruttori, tutti ex militari, non si useranno armi vere, George Ciupilan e gli altri ragazzi indosseranno sempre la divisa. Ancora non è chiara la collocazione temporale della narrazione, se in un epoca passata o nel presente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ginger Generation (@gingergeneration)

La Caserma metterà alla prova la millennial generation, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La mission? Tanta emozione e una nuova esperienza di convivenza e crescita personale per i giovani protagonisti che hanno attraversato una serie di casting in tutta Italia. E ora sono pronti per la sfida, militar style, nell’improvvisata caserma di Levico.

Il programma andrà in onda dal 19 gennaio. Rai Due ha realizzato il docu-reality in collaborazione con Blu Yazmine e lo ha basato sul format internazionale Lads’ Army, La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure.

Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo. Cosa ne pensate della partecipazione di George Ciupilan?