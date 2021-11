Amici 21: Sissi parla di X Factor e sceglie Lorella Cuccarini

Durante il daytime di Amici 21 su Canale 5, la cantante Sissi incontra oggi il professore di canto con cui ha deciso di lavorare.

La nuova allieva, entrata nella scuola nella scorsa puntata, ha colpito i tre docenti con il suo inedito Come Come e ora ha scelto di quale team vuole far parte.

Amici 21: Sissi parla di X Factor e di Sanremo

Silvia Cesana, questo il suo vero nome, incontra dapprima Lorella Cuccarini in sala prove. La professoressa è molto felice di averla nella scuola, a prescindere da cosa deciderà. In puntata la sua esibizione l’ha emozionata e la sua voce particolare l’ha davvero colpita.

Subito dopo, Sissi va dalla Pettinelli. Anna le chiede quali sono i suoi generi preferiti e la ragazza risponde prontamente che si tratta del jazz a cui i suoi genitori l’hanno predisposta, con l’ascolto, sin da piccola. L’insegnante le chiede anche se è fidanzata e la risposta è sì: la giovane ha un ragazzo che è un musicista come lei e fa parte di una band.

L’ultimo incontro è con Rudy Zerbi con cui la nuova allieva di Amici confessa la sua paura di scegliere. “Essere qui è tanto!“, confessa. Il professore percepisce il suo sguardo un po’ spaventato e che deriva dalla sua partecipazione a due esperienze televisive molto importanti tra cui quella a X Factor nel 2019. In quella edizione Silvia arrivò fino agli Home Visit grazie all’apprezzamento di Sfera Ebbasta che però non la scelse nella sua squadra definitiva. “Io so che tu hai fatto X Factor, hai fatto Sanremo Giovani, è quella paura lì?”.

A quel punto Sissi ammette senza remore: ” Esatto, quello mi ha fatto uscire un sacco di insicurezze, il timore di non essere all’altezza. La mia paura è questa: non vorrei deludere e deludermi ancora perché ho avuto dei periodi di down. La musica non la vedevo più come una cosa che mi faceva stare bene ma come una cosa che mi metteva un po’ di ansia. “Io ti ho trovato interessante, vedi tu“, conclude Zerbi.

Silvia, dopo averci pensato, decide che lavorerà con Lorella Cuccarini. “Mi ha colpito quello che mi hai detto“, afferma sorridendo la ragazza dopo essere tornata in sala prove dalla professoressa.