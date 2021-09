La casa di carta 5 – volume 2: Data di uscita e alcune ipotesi sul finale

Da ieri Netflix ha reso disponibili sulla piattaforma i primi cinque episodi de La casa di carta 5 (leggi la recensione dei primi due). Da mesi ormai sappiamo che il gran finale arriverà solo il 3 dicembre quando uscirà il volume 2 di questa quinta parte. Scopri cosa potrebbe succedere e cosa sappiamo finora

Nei primi cinque episodi della quinta parte de La casa di carta abbiamo assistito al caos. L’ispettrice Sierra ha preso in ostaggio il professore ma non per molto. Infatti, Tamayo ha fabbricato prove contro di lei creando le basi per un’alleanza tra Alicia e la banda. Nel buio abbiamo anche avuto uno spiraglio di luce con la nascita della piccola Victoria. Staremo a vedere se gli equilibri cambieranno nuovamente dato che ormai la linea buoni e cattivi non è più netta.

All’interno del Banco Tokyo ha sacrificato sé stessa per salvare i compagni. La banda dovrà quindi affrontare un nuovo lutto dopo la morte di Nairobi nella scorsa stagione. I piani saltano e la tensione è altissima da quando l’esercito è entrato e non guarda in faccia nessuno. Sembra però che anche i soldati ora siano in pericolo. La polizia prenderà nuovamente il controllo? Torneremo ai negoziati e non alla violenza pura e brutale? Il professore riuscirà a ragionare lucidamente e salvare il gruppo? Ci saranno nuove vittime?

Per avere la risposta a queste e altre domande dobbiamo aspettare il 3 dicembre. Ormai solo cinque episodi ci separano dalla resa dei conti finale. Ogni teoria è aperta e i colpi di scena non mancheranno.