The Cuphead show – Netflix: Ecco il trailer e la data di uscita

The Cuphead show arriverà su Netflix il prossimo 18 febbraio. La serie animata conterà dodici episodi ed è una produzione Netflix Animation. Vede come produttori esecutivi C.J. Kettler per King Features, gli ideatori di Cuphead Chad e Jared Moldenhauer per Studio MDHR e il vincitore di Emmy e Annie Award Dave Wasson (I corti di Topolino). Eco i primi dettagli

Sinossi. The Cuphead Show trae ispirazione dal videogioco premiato che ha conquistato il pubblico con il suo irresistibile stile di animazione rétr. Gli episodi seguono le comiche disavventure dell’impulsivo combinaguai Cuphead e di suo fratello Mugman, più cauto ma facilmente influenzabile. Alla ricerca di avventura e divertimento, i due abitanti della surreale Isola Calamaio finiscono sempre nei pasticci. Tuttavia sono pronti ad aiutarsi in ogni situazione… tranne quando la posta in gioco è l’ultimo biscotto rimasto!

La serie porta in scena riferimenti vintage, gag esilaranti e un pizzico di brivido sotto forma dell’assurdo cattivo Satanasso, deciso a interferire con i piani dei nostri eroi.

